Tradimento Anticipazioni 11 febbraio 2025: Guzide ripudia Oylum, Yesim soddisfatta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'11 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide, furiosa, ripudia Oylum, e Yesim si gusta la scena...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda l'11 febbraio 2025 alle 14.10, Guzide scopre che Oylum le ha mentito per anni. Furiosa, prima le inveisce contro e poi la ripudia. Yesim si gusta la scena, e la giovane, in preda alla rabbia, l'assale. Interviene prontamente Tarik per evitare il peggio, ed infatti la porta via. Intanto, Tolga sta portando la piccola Oyku da Guzide, e la affida ad Umit, la quale ne è ben contenta. Nel mentre, Oylum si trasferisce a casa della sua amica Selin. Quest'ultima, insieme a Tolga ed Ozan, cerca di consolare la ragazza, che però è molto triste: sa che la madre non vuole perdonarla, anche perché si rifiuta di parlarle, ed ha vietato a Nazan ed Umit di farlo!

Tradimento Anticipazioni: Guzide ripudia Oylum!

Oylum, quando Guzide era in coma, le aveva confidato tra le lacrime di averle mentito per anni: non sarebbe diventata un medico come lei sperava, e come lei pensava, poiché il suo sogno, in realtà, era quello di affermarsi come ballerina. Tuttavia, quando Guzide ha riaperto gli occhi, alla giovane è mancato il coraggio di tornare sullo spinoso argomento. Ora, però, la donna scopre che Oylum non è mai stata sincera e, sentendosi pugnalata alle spalle anche da lei, dopo averla attaccata, arriva persino a ripudiarla. La ragazza è distrutta!

Tradimento Anticipazioni: Oylum aggredisce Yesim!

Yesim sta assistendo alla scena, e se la sta gustando. Oylum si rende conto che la donna ha un'espressione compiaciuta mentre vede Guzide rimproverarla e ripudiarla, e perde le staffe: l'aggredisce, provando a colpirla. Per fortuna, Tarik riesce ad intervenire per tempo, e, per evitare il peggio, la porta via. Intanto, Tolga sta portando Oyku dalla giudice, che poi affida la bimba ad Umit, ben contenta di dover svolgere questo compito...

Oylum è inconsolabile, nelle Anticipazioni di Tradimento dell'11 febbraio 2025

Oylum è un'anima in pena. La ragazza è molto triste per come siano andate le cose con Guzide, la quale è addirittura arrivata a ripudiarla. Oylum sa bene di averla delusa, quindi non può biasimarla. Ora, si vede costretta ad andare a stare a casa della sua amica, Selin. Quest'ultima l'accoglie amorevolmente, ed insieme a Tolga ed Ozan, cerca di offrirle un po' di conforto. Tuttavia, la mora è inconsolabile, poiché consapevole che Guizide non voglia più perdonarla; infatti, non soltanto la mamma si rifiuta di rivolgere la parola, ma ha persino vietato a Nazan ed Umit di parlarle!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 10 al 16 febbraio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.