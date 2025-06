Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 giugno 2025 - Eric non potrebbe essere più contento. La sua famiglia è riunita nella sua grande casa e lui può dare il suo ultimo saluto a tutti. Il Forrester riceverà affetto anche da parte di Carter. Il Walton – anche lui al corrente di tutta – ringrazierà il patriarca per averlo accolto nella sua grande famiglia e per averlo sostenuto anche nei momenti più difficili e complicati. L'avvocato gli rivelerà di vederlo da sempre come un mentore. Intanto Thomas e Hope rifletteranno sulle belle parole che Eric ha detto loro e saranno molto stupiti di come Ridge sia riuscito a nascondere al padre di sapere tutto sulla sua salute. Donna osserverà ogni cosa con un sorriso amaro sul viso e farà promettere a Brooke e suo cognato di continuare a fingere affinché il suo amato sappia che ogni persona vicino a lui sa che presto morirà...

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 23 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 23 giugno 2025 - proseguono le ricerche del corpo di Ipek. Infatti, benché sembra che quest'ultima si sia tolta la vita, non è ancora stato trovato il suo cadavere. Proprio per questo motivo, Sezai, benché sia a dir poco distrutto al pensiero di aver perduto per sempre Ipek, si aggrappa alla speranza che abbia ragione Ozan, ossia che la figlia si sia salvata. Al contempo, anche Yesim sta cercando Ipek, ma lo sta facendo in modo "alternativo"...

La forza di una donna: Anticipazioni del 23 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 23 giugno 2025 - Bahar sta cercando una via d'uscita, visto che Yusuf la sta costringendo a lasciare l'appartamento. Nonostante sia preoccupata e triste, al solito la giovane sta cercando di mostrarsi serena per non far allarmare i piccoli Nisan e Doruk; tuttavia, la bambina risente molto della situazione, specialmente perché ancora non si è inserita a scuola. Intanto, Hatice trova Sirin in fin di vita. Disperata, la donna pensa sia il caso di mettere la parola "fine" alla sofferenza di entrambe. Hatice e la figlia vengono trasportate d'urgenza in ospedale...

The Family: Quello che accade oggi, 23 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 23 giugno 2025 - Devin ed Aslan devono prendere una decisione a dir poco difficile, ossia se mettere a repentaglio la vita della giovane e del bambino che aspetta oppure porre fine alla gravidanza. Mentre lui non ha la minima intenzione di rischiare di perdere Devin, quest'ultima non è disposta a rinunciare alla possibilità di diventare madre. Chi dei due, alla fine, avrà la meglio sull'altro?

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 giugno 2025 - Catalina riceverà il sostegno inaspettato di una persona della sua famiglia. A prometterle di aiutarla e starle vicino sarà Manuel. Intanto Martina avrà un nuovo confronto con Ayala e Curro cercherà di darle conforto. La marchesina gli rivelerà di essere molto arrabbiata con lui perché non le ha rivelato che Jana è sua sorella ed è invece venuta a scoprirlo da Julia. La duchessa De Carril cercherà di capire cosa stia succedendo tra Vera e Lope, in lite profonda...

