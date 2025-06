Tradimento Anticipazioni 23 giugno 2025: Yesim stana e smaschera Ipek!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 23 giugno 2025 su Canale 5: Yesim si mette sulle tracce di Ipek... e la trova!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 giugno 2025, alle 14:10, proseguono le ricerche del corpo di Ipek. Infatti, benché sembra che quest'ultima si sia tolta la vita, non è ancora stato trovato il suo cadavere. Proprio per questo motivo, Sezai, benché sia a dir poco distrutto al pensiero di aver perduto per sempre Ipek, si aggrappa alla speranza che abbia ragione Ozan, ossia che la figlia si sia salvata. Al contempo, anche Yesim sta cercando Ipek, ma lo sta facendo in modo "alternativo"...

Tradimento: Ipek annuncia il suo suicidio...

Tra Ipek e Sezai è scoppiata l'ennesima lite, al termine della quale lei è uscita di casa in evidente stato alterato. L'uomo, in ansia per Ipek, ha tentato più e più volte di mettersi in contatto con lei, ma il suo telefono risultava sempre irraggiungibile; alla fine, Sezai ha ricevuto un video da parte sua, e quando lo ha guardato ha iniziato a tremare. Infatti, nel filmato in questione Ipek diceva addio per sempre al padre per poi gettarsi in un lago a bordo della sua automobile. Certo che la figlia abbia compiuto un gesto estremo, l'avvocato si stava disperando...

Ozan pensa che Ipek sia ancora viva... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Non sapendo a chi altri rivolgersi, Sezai è andato a bussare alla porta di Guzide. Quest'ultima lo ha accolto e confortato, ma soprattutto spronato a non perdere le speranze. Nel mentre, Ozan ascoltava il suo racconto, ed ha cominciato a farsi la sua idea in merito all'accaduto. Secondo il giovane, Ipek non si è realmente tolta la vita: ha soltanto inscenato il suo suicidio per attirare l'attenzione su di sé e, soprattutto, tenere in pugno il padre. Tuttavia, non volendo sembrare "senza cuore", Ozan ha detto a Sezai che, forse, la rossa si era lanciata dal veicolo un attimo prima che esso finisse in acqua...

Yesim trova Ipek, nelle Anticipazioni della puntata del 23 giugno 2025 di Tradimento

Sezai si augura vivamente che Ozan abbia ragione, ossia che Ipek non si sia davvero uccisa. D'altra parte, benché appaia evidente che quest'ultima si sia tolta la vita annegando nelle acque del lago, il suo cadavere non è ancora stato trovato. Allora, proseguono le ricerche del corpo di Ipek, ed il papà, distrutto, si aggrappa a questo per non sprofondare nella disperazione più nera. Al contempo, Yesim si è decisa a dare il suo contributo alle ricerche della presunta vittima, anche se lo farà in modo a dir poco "alternativo". La scaltra moglie di Tarik va a bussare a tutte le porte degli abitanti della località dove hanno ritrovato l’auto, e alla fine scopre dove si nasconde Ipek!

