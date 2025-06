La forza di una donna Anticipazioni 23 giugno 2025: Hatice e Sirin in punto di morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 23 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che Hatice e Sirin vengono ricoverate d'urgenza in ospedale!

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 giugno 2025 alle 14:35, Bahar sta cercando una via d'uscita, visto che Yusuf la sta costringendo a lasciare l'appartamento. Nonostante sia preoccupata e triste, al solito la giovane sta cercando di mostrarsi serena per non far allarmare i piccoli Nisan e Doruk; tuttavia, la bambina risente molto della situazione, specialmente perché ancora non si è inserita a scuola. Intanto, Hatice trova Sirin in fin di vita. Disperata, la donna pensa sia il caso di mettere la parola "fine" alla sofferenza di entrambe. Hatice e la figlia vengono trasportate d'urgenza in ospedale...

La forza di una donna: Bahar sfrattata...

Bahar non ha mai avuto vita facile, ma di certo questi giorni sono per lei - se possibile - ancora più complicati. La giovane è in conflitto con la piccola Nisan, la quale, dopo aver letto un articolo che infangava il ricordo di suo padre Sarp, ha deciso di sbarazzarsi della cornice con la sua foto. Dopo aver avuto un acceso confronto con Nisan che l'ha profondamente turbata, Bahar ha persino ricevuto un allarmante biglietto da parte di Yusuf in cui lui le chiedeva espressamente di sgombrare quanto prima l'appartamento. Disperata, la poverina ha chiesto aiuto ad Arif, il quale, però, non è stato in grado di dissuadere Yusuf dalla scelta fatta...

Nisan in difficoltà... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar, che è appena stata sfrattata da Yusuf, sta cercando una soluzione, poiché, se lasciasse la casa, non saprebbe dove altro andare. Nonostante sia a dir poco preoccupata per le sue sorti e specialmente per quelle dei piccolo Nisan e Doruk, per non far incupire questi ultimi, la ragazza si sta sforzando di mostrarsi serena. Peccato che con la figlioletta non funzioni. Nisan, infatti,risente molto della situazione, specialmente perché ancora non si è inserita a scuola. Bahar sarà in grado di risollevarle il morale come fa sempre?

Hatice e Sirin in fin di vita, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 23 giugno 2025 de La forza di una donna

Hatice sta per fare una scoperta agghiacciante. Sirin è un'anima inquieta. Dal giorno in cui ha assistito alla morte di Sarp, il quale, a detta sua, avrebbe cercato di molestarla, la riccia non riesce a pensare ad altro. La madre si è accorta che c'è qualcosa che non va in Sirin, quindi l'ha messa sotto pressione fino a quando non ha ottenuto una confessione. Devastata al pensiero di ciò che la figlia ha dovuto subire, Hatice sta provando a starle accanto per come può. Ora, però, la donna si sta per rendere conto che, forse, il suo supporto non era sufficiente. Hatice trova Sirin in fin di vita. Sotto shock, il primo pensiero che le viene in mente è quello di mettere la parola "fine" alle loro sofferenze, e compie un insano gesto. Le due vengono trasportate d'urgenza in ospedale. Si salveranno?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 23 al 27 giugno 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.