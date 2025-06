Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 giugno 2025 - Ridge e Brooke saranno trascinati dai ricordi. Il Forrester farà una sorpresa alla sua compagna e le farà trovare un album fotografico che contiene dei ricordi splendidi della loro vita insieme. I due ripercorreranno i momenti più belli della loro storia d’amore, partendo dal primo giorno in cui si sono conosciuti, alla festa in piscina organizzata da Eric, dove Brooke era stata assunta come cameriera... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 3 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 3 giugno 2025 - una volta rientrata a casa dalla cena con Sezai ed Ipek, Guzide si sfoga con Ozan proprio in merito a quanto accaduto con la giovane, e mette l'accento sul suo dispiacere. Il figlio tenta di consolarla. Intanto, l'avvocato rincasa a sua volta e vede che Ipek è in preda ad una crisi di pianto, intenta a fare le valige: ha capito di non essere benvoluta, quindi preferisce andarsene. Sezai la invita a calmarsi e a ragionare. Oylum, invece, arriva all'ospedale di Izmit, dove pensa di scoprire che Kahraman è morto; tuttavia, quest'ultimo sta bene, e lei, sollevata, corre ad abbracciarlo... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 3 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 3 giugno 2025 - Bahar è una madre rimasta prematuramente vedova. I suoi due figli, Nisan e Doruk, sono tutto ciò che le resta, anche perché è cresciuta senza madre, che l'ha abbandonata, e presto ha perso anche i nonni: ha sempre dovuto cavarsela da sola, non avendo più nessuno al mondo. Poi ha incontrato Sarp, grazie al quale ha scoperto che cosa sia l'amore; purtroppo, però, l'idillio amoroso è durato poco, visto che, dopo qualche anno, lui ha perso tragicamente la vita. Dunque, Bahar si è ritrovata a dover crescere senza alcun aiuto i figlioletti, ma sempre con il sorriso... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 3 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 3 giugno 2025 - Devin ed Aslan stanno per fare un'agghiacciante rivelazione al resto della famiglia: Hulya ed Ergun erano in combutta per dividerli, facendo risultare che la rossa non potesse più avere figli. Allora, per il forte shock, la signora accusa un malore e perde i sensi. Allora, Hulya viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove però, in seguito ad un'attenta visita, emerge che gode di perfetta salute. In un secondo momento, Devin insiste affinché il marito accetti di prendere parte insieme ad una terapia di coppia; Aslan, tuttavia, non vuole proprio saperne, tanto che sta per darle una delusione... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 3 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 giugno 2025 - Don Alonso vorrebbe punire Manuel e vorrebbe farlo nel modo più esemplare possibile. Il marchese farà capire al figlio di essere furioso con lui per quello che ha combinato e di non volergli permettere di sposare una cameriera. Il nobile si dimostrerà molto più duro rispetto a Cruz e non avrà alcuna intenzione di soprassedere davanti a questa questione. Intanto Pelayo cercherà di riavvicinarsi a Catalina dopo aver scoperto della sua gravidanza ma la ragazza dovrà affrontare una nuova verità, ben più difficile da digerire di quanto si immagini... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

