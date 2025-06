The Family Anticipazioni 3 giugno 2025: Aslan si scaglia contro Hulya e lei accusa un malore!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 3 giugno 2025 su Canale 5: Aslan se la prende con Hulya e lei perde i sensi...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 3 giugno 2025 alle 16:00, Devin ed Aslan stanno per fare un'agghiacciante rivelazione al resto della famiglia: Hulya ed Ergun erano in combutta per dividerli, facendo risultare che la rossa non potesse più avere figli. Allora, per il forte shock, la signora accusa un malore e perde i sensi. Allora, Hulya viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove però, in seguito ad un'attenta visita, emerge che gode di perfetta salute. In un secondo momento, Devin insiste affinché il marito accetti di prendere parte insieme ad una terapia di coppia; Aslan, tuttavia, non vuole proprio saperne, tanto che sta per darle una delusione...

The Family: Aslan furioso con Hulya...

Devin ha appena fatto una scoperta che le ha cambiato la vita. La rossa era convinta di dover rinunciare per sempre al suo sogno di maternità, ed invece ora è conscia del fatto che Ergun, in combutta con Hulya, aveva falsificato i risultati delle sue analisi, con l'obiettivo di dividerla da Aslan. Nonostante sia furiosa con padre e suocera, al contempo Devin è entusiasta al pensiero che, contrariamente a quanto pensava, lei e l'amato marito potranno allargare la famiglia. Aslan, neanche a dirlo, è al settimo cielo, ma questo non lo rende meno arrabbiato con Hulya...

Hulya perde i sensi... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan e Devin radunano il resto della famiglia per dare un annuncio molto importante. I due vogliono che tutti sappiano che Hulya ed Ergun si sono alleati per separarli, e, per centrare questo obiettivo, sono arrivati persino a far credere a Devin che non sarebbe mai potuta diventare madre. Tutti accolgono la notizia con sgomento, mentre la signora accusa un malore per il forte shock. Hulya viene urgentemente trasportata in ospedale, dove, però, grazie a degli accertamenti emerge che, benché abbia perso i sensi per un momento, la donna gode di ottima salute...

Aslan delude Devin, nelle Anticipazioni della puntata del 3 giugno 2025 di The Family

Devin crede fortemente nel potere della psicoanalisi, altrimenti non farebbe il mestiere che fa. Pertanto, sicura del fatto che lei ed Aslan ne abbiano passate troppe, prima di poterci riprovare seriamente, dovrebbero tentare anche con la terapia di coppia. Devin insiste, mentre il marito, restio, sembra non volerne sapere. In effetti, Aslan si dimostrerà coerente con la sua idea, tanto che, il giorno in cui è prevista la loro prima seduta, non si presenterà. La ragazza è a dir poco amareggiata dal comportamento dell'amato...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.