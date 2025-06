La Promessa Anticipazioni 3 giugno 2025: Alonso deluso da Manuel mentre per Catalina è l'ora della verità!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 giugno 2025 su Rete4 vedremo Don Alonso furioso contro Manuel e molto più duro di Cruz mentre Catalina dovrà rivelare a Pelayo una verità che lo ferirà profondamente. Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Don Alonso vorrebbe punire Manuel e vorrebbe farlo nel modo più esemplare possibile. Nella puntata de La Promessa in onda il 3 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il marchese farà capire al figlio di essere furioso con lui per quello che ha combinato e di non volergli permettere di sposare una cameriera. Il nobile si dimostrerà molto più duro rispetto a Cruz e non avrà alcuna intenzione di soprassedere davanti a questa questione. Intanto Pelayo cercherà di riavvicinarsi a Catalina dopo aver scoperto della sua gravidanza ma la ragazza dovrà affrontare una nuova verità, ben più difficile da digerire di quanto si immagini. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 3 giugno 2025: Don Alonso furioso contro Manuel

Le nozze saltate di Jana e Manuel hanno scatenato il caos alla tenuta. Cruz è una furia e ha imposto a tutti di non parlare di quanto successo e di fingere che non ci sia alcuna relazione tra suo figlio e la cameriera; Don Alonso invece non riuscirà a stare calmo e cinico come sua moglie. Per lui qualcosa si è rotto e deve essere ricomposto il prima possibile. Il marchese è deluso dal comportamento del figlio e non accetterà mai che sposi una domestica, non lui che in futuro erediterà le sue terre e il suo titolo. È una situazione che non ha altre vie se non quelle di rovinare l’amore tra i due giovani e sperarli per sempre.

Manuel e Jana nell’occhio del ciclone nella puntata de La Promessa

Manuel ha chiesto aiuto a Don Romulo e lo ha pregato di proteggere Jana dalle ritorsioni di Cruz. Il ragazzo dovrà stare attento anche a suo padre, furioso come non mai. E sarà l’atteggiamento del marchese, inaspettatamente più duro di quello di sua moglie, a mettere Manuel e Jana nell’occhio del ciclone. L’unica persona che si schiererà apertamente dalla parte dei due giovani amanti sarà Curro, che tenterà di intervenire in loro favore parlando con suo zio anzi suo padre e spingendolo a non essere così spietato.

La Promessa: Catalina ferirà Pelayo

Pelayo ha scoperto che Catalina è incinta e questo lo ha reso particolarmente nervoso, tanto da farlo allontanare da lei e da scatenare la preoccupazione in Simona, che si è accorta che la sua adorata marchesina è in difficoltà. Il conte si renderà conto di aver esagerato e cercherà di riavvicinarsi alla fidanzata, ignaro però di un’altra verità che Catalina gli dovrà dire. La ragazza sarà costretta a confessargli che il bimbo che aspetta non è suo e sarà certa che questa novità gli spezzerà il cuore ma soprattutto lo colpirà nell’orgoglio.

