Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 giugno 2025: Lontani ricordi fanno commuovere Brooke e Ridge!

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata in onda il 3 giugno 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge farà una sorpresa molto gradita a Brooke. I due saranno trasportati dai ricordi!

Ridge e Brooke saranno trascinati dai ricordi nella puntata di Beautiful in onda il 3 giugno 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester farà una sorpresa alla sua compagna e le farà trovare un album fotografico che contiene dei ricordi splendidi della loro vita insieme. I due ripercorreranno i momenti più belli della loro storia d’amore, partendo dal primo giorno in cui si sono conosciuti, alla festa in piscina organizzata da Eric, dove Brooke era stata assunta come cameriera. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful: la Soap torna con le puntate inedite

Beautiful torna con le sue puntate inedite nel daytime di Canale5. Dopo la puntata della Soap del 2 giugno 2025 o meglio dopo gli episodi andati in onda nel giorno della Festa della Repubblica, che hanno riproposto alcune vicende trasmesse nei giorni precedenti, le avventure degli stilisti della Forrester riprendono il loro normale corso. Troveremo Ridge e Brooke alla maison, coinvolti in un vortice di ricordi, che li porterà addirittura al giorno in cui si sono conosciuti.

Beautiful Anticipazioni 3 giugno 2025: Brooke e Ridge travolti dai ricordi

Ridge e Brooke stanno cercando di non pensare alla malattia del patriarca, che sta preoccupando tutti. Spinto a fare un balzo nel passato già da quando ha riorganizzato l’ufficio per il gran ritorno di Eric alla maison, il Forrester ha deciso di creare un album fotografico che racchiuda i bei momenti passati con la compagna. Il designer lo farà trovare alla Logan e la inviterà a sfogliarlo insieme a lui. I due innamorati cominceranno un cammino sul viale dei ricordi e arriveranno persino al primo giorno in cui i loro sguardi si sono incrociati. Ripenseranno infatti alla festa a bordo piscina organizzata da Eric nella villa, dove Brooke era stata assunta come cameriera.

Mentre Ridge e Brooke proseguiranno a rivivere i loro ricordi, Bill continuerà a interrogarsi su chi sia Poppy, certo di averla già vista. Il magnate è sicuro che la donna abbia finto di non riconoscerlo e vorrà capire il motivo di questo strano comportamento. E Bill sarà convinto di riuscire a scoprire tutto sull’affascinante cliente de Il Giardino, a pranzo con sua figlia e particolarmente restia anche solo a parlargli.

