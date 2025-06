Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 7 giugno 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 7 giugno 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.15, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.40, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Anticipazioni della puntata del 7 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 giugno 2025 - Steffy non riuscirà a rassegnarsi all’idea che suo nonno stia morendo. Non potendo correre da lui per abbracciarlo e per sapere come stia, la Forrester cercherà consolazione in suo marito, l’unico a poterle dare ancora un po’ di speranza. Ma il dottore avrà delle buone notizie da darle? Intanto Katie e Brooke saranno molto preoccupate per come andranno le cose per il povero Eric ma anche per la loro adorata sorella Donna, che dovrà affrontare l’addio dell’uomo che ama. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 giugno 2025.

Tradimento: Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di oggi 7 giugno 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 7 giugno 2025 - Oltan viene a sapere che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell'Hotel Sharya non è lo stesso presentato dalla sua azienda. Ipek, allora, insinua il dubbio che Ersin stia cercando di sabotarlo; così, quando quest'ultimo arriva in ufficio, l'imprenditore lo mette davanti all'evidenza. Per difendersi, Ersin inveisce contro la rossa, e rivela ad Oltan che loro due già si conoscevano e che lei sta cercando d'incastralo. Tuttavia, il costruttore non gli crederà. Intanto, Yesim sta cercando di rintracciare l'automobile che ha quasi investito Guzide, e chiede aiuto a Begum, una sua cliente che ha un'azienda che produce e gestisce i sistemi di sorveglianza. Ipek, invece, sta chiedendo scusa alla giudice, e le spiega qual è il motivo che si cela dietro al suo atteggiamento. Nel frattempo, Tolga e Selin decidono di prendere in affidamento una bambina, mentre Ozan, ormai un ingegnere premiato, accetta il lavoro che gli ha offerto Kahraman come responsabile del cantiere di un grande ospedale ad Istanbul... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 1° al 7 giugno 2025.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 7 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 giugno 2025 - Don Alonso e Cruz si recheranno in prigione dal loro figlio e gli riveleranno di aver già cominciato un giro di telefonate per farlo scagionare. Il ragazzo non sarà in ansia tanto per lui quanto per la sua amata e chiederà ai suoi genitori di stare vicino a Jana; poi rivelerà loro che Pia è viva e che ha dovuto fingere la sua morte per sfuggire a Don Gregorio. La marchesa non batterà ciglio e suggerirà al marito di approfittare del momento per liberarsi della cameriera, che rischia di creare un grande scandalo nella nostra famiglia. Il marchese accoglierà questo suggerimento e cercherà di corrompere Jana, promettendole del denaro se lei deciderà di lasciare per sempre la tenuta. Intanto Don Ricardo sarà ancora molto arrabbiato con Don Romulo per avergli tenuto nascosto che Pia era ancora viva. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 7 giugno 2025