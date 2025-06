La Promessa Anticipazioni 7 giugno 2025: Don Alonso vuole corrompere Jana e le offre del denaro per levarsi di torno!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 giugno 2025 su Rete4 vedremo Don Alonso offrire a Jana del denaro in cambio del suo addio a Manuel. Per il marchese ci saranno però delle brutte sorprese... Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Don Alonso e Cruz sono molto preoccupati per Manuel, ora in carcere, e cercheranno di risolvere i problemi della loro famiglia in un solo colpo. È quello che succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i marchesi si recheranno in prigione dal loro figlio e gli riveleranno di aver già cominciato un giro di telefonate per farlo scagionare. Il ragazzo non sarà in ansia tanto per lui quanto per la sua amata e chiederà ai suoi genitori di stare vicino a Jana; poi rivelerà loro che Pia è viva e che ha dovuto fingere la sua morte per sfuggire a Don Gregorio. La marchesa non batterà ciglio e suggerirà al marito di approfittare del momento per liberarsi della cameriera, che rischia di creare un grande scandalo nella nostra famiglia. Il marchese accoglierà questo suggerimento e cercherà di corrompere Jana, promettendole del denaro se lei deciderà di lasciare per sempre la tenuta. Intanto Don Ricardo sarà ancora molto arrabbiato con Don Romulo per avergli tenuto nascosto che Pia era ancora viva.

La Promessa Anticipazioni: Manuel chiede ai marchesi di prendersi cura di Jana

Manuel è stato arrestato e dalla prigione non sa cosa stia succedendo nella sua grande casa. Il ragazzo ha molta paura che Jana corra dei pericoli e per questo ha chiesto a Don Romulo di proteggerla e di vegliare su di lui, costi quel che costi. Il giovane marchese farà la stessa richiesta anche ai suoi genitori. Cruz e Don Alonso raggiungeranno il carcere per scoprire come stia il loro adorato erede ma anche per rassicurarlo che stanno facendo di tutto pur di farlo uscire da là. Il giovane sarà molto fiducioso che le conoscenze del padre possano aiutarlo a dimostrare la sua innocenza ma sarà più che mai in ansia per la sua amata Jana. Chiederà quindi ai marchesi di starle vicino, poi racconterà loro cosa è successo davvero a Pia.

La Promessa Anticipazioni 7 giugno 2025: Don Alonso cerca di corrompere Jana

Manuel racconterà ai genitori che Pia è ancora viva e rivelerà loro di come la sua amata e Don Romulo – che lui ha deciso di aiutare dopo aver scoperto tutto – hanno inscenato la morte della cameriera per proteggerla da Don Gregorio, tornato a tormentarla. Il ragazzo spererà che i suoi genitori capiscano che Jana ha un grande cuore e che è per questo che lui se n’è innamorato perdutamente. Peccato però che le questioni dinastiche ed ereditarie – ma soprattutto il sangue blu – abbiano anche stavolta la meglio sui ragionamenti dei marchesi. Cruz spingerà il marito ad approfittare del momento di assenza di Manuel per liberarsi della giovane domestica, che sta mettendo loro i bastoni tra le ruote, e il nobile partirà subito all’azione. Alonso cercherà di corrompere Jana offrendole del denaro affinché lasci la tenuta e dica addio al suo amore.

Don Ricardo non perdona! Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Alonso le proverà tutte ma ovviamente Jana non sarà in vendita e non lo sarà nemmeno il suo amore. La ragazza rifiuterà i soldi indignata e ferita dal fatto che i marchesi la considerino non solo una semplice sguattera ma un’arrivista. Intanto Don Ricardo sarà ancora molto deluso. Il maggiordomo non sopporta con Don Romulo e Pia gli abbiano mentito e che solo ora scopra che l’ex governante – di cui si era innamorato – è ancora viva. Riuscirà a mandare già questo boccone amaro oppure alzerà un muro difficile da scavalcare?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.