Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 giugno 2025: Steffy ci spera ancora, Finn può salvare Eric!

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 7 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Steffy spererà ancora che Finn salvi Eric ma succederà?

Steffy non ha intenzione di gettare la spugna e combatterà sino all’ultimo. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 giugno 2025, alle ore 14.50 su Canale5, ci rivelano che la Forrester non riuscirà a rassegnarsi all’idea che suo nonno stia morendo. Non potendo correre da lui per abbracciarlo e per sapere come stia, la Forrester cercherà consolazione in suo marito, l’unico a poterle dare ancora un po’ di speranza. Ma il dottore avrà delle buone notizie da darle? Intanto Katie e Brooke saranno molto preoccupate per come andranno le cose per il povero Eric ma anche per la loro adorata sorella Donna, che dovrà affrontare l’addio dell’uomo che ama.

Beautiful: Un segreto che pesa troppo

RJ si sente in colpa per non essere corso subito ad avvertire la sua famiglia o almeno i suoi genitori, di quello che sta per accadere a Eric. Il ragazzo si colpevolizza del fatto che ora tutti abbiano poco tempo da passare insieme a lui e soprattutto devono fare finta di nulla. Ridge ha chiesto ai suoi figli e alla sua compagna di rispettare il volere di suo padre e di non far capire al patriarca che quasi tutti sanno della sua terribile malattia. Il segreto sta però diventando un grande peso e lo diventerà ancora di più quando Eric informerà tutti di una festa che vuole organizzare. I suoi cari capiranno immediatamente che si tratta di un modo per dire addio e sarà traumatico fingere di non sapere nulla.

Beautiful Anticipazioni 7 giugno 2025: Steffy spera che Finn aiuti suo nonno

Steffy non ha perso le speranze non ancora. La Forrester non è una tipa che si lascia sconfiggere facilmente dalle difficoltà e in lei c’è ancora una piccola fiammella accesa, che le fa credere che tutto andrà bene come spera. La ragazza ripone grande fiducia in suo marito Finn, a cui ha chiesto di indagare sulla malattia del nonno e di trovare un modo per aiutarlo. Con questo spirito la Forrester raggiungerà il consorte in ospedale, estremamente speranzosa che il medico abbia delle belle novità per lei.

Katie e Brooke sempre più preoccupate nella puntata di Beautiful del 7 giugno 2025

La morte di Eric farà soffrire tutti e il non potergli stare accanto come ognuno di loro desidera, sta distruggendo tutti. Katie e Brooke si troveranno a parlare di quanto sta accadendo alla loro famiglia e al loro amato Forrester, a cui sono entrambe molto affezionate. Le due sorelle saranno molto preoccupate soprattutto per Donna, che dovrà dire addio al suo amato, con cui ha condiviso la sua vita. Le Logan prometteranno di starle vicino e di aiutarla in questo difficile momento. Il loro amore la salverà dal baratro, è una promessa solenne!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.