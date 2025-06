Tradimento Anticipazioni 7 giugno 2025: Yesim indaga, Tolga e Selin prendono una decisione inaspettata...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 7 giugno 2025 su Canale 5: Yesim si mette ad investigare per scoprire chi abbia attentato alla vita di Guzide, mentre Tolga e Selin si preparano ad allargare la famiglia...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 giugno 2025, alle 15:10, Oltan viene a sapere che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell'Hotel Sharya non è lo stesso presentato dalla sua azienda. Ipek, allora, insinua il dubbio che Ersin stia cercando di sabotarlo; così, quando quest'ultimo arriva in ufficio, l'imprenditore lo mette davanti all'evidenza. Per difendersi, Ersin inveisce contro la rossa, e rivela ad Oltan che loro due già si conoscevano e che lei sta cercando d'incastralo. Tuttavia, il costruttore non gli crederà. Intanto, Yesim sta cercando di rintracciare l'automobile che ha quasi investito Guzide, e chiede aiuto a Begum, una sua cliente che ha un'azienda che produce e gestisce i sistemi di sorveglianza. Ipek, invece, sta chiedendo scusa alla giudice, e le spiega qual è il motivo che si cela dietro al suo atteggiamento. Nel frattempo, Tolga e Selin decidono di prendere in affidamento una bambina, mentre Ozan, ormai un ingegnere premiato, accetta il lavoro che gli ha offerto Kahraman come responsabile del cantiere di un grande ospedale ad Istanbul...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.