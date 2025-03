Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 30 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 30 marzo 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.30, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 marzo 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 30 marzo 2025 - la dottoressa avrà molta paura che suo figlio soffra ancora a causa di Hope. La Hayes sarà più che mai convinta che la Logan non faccia sul serio e che non voglia una relazione stabile con il Forrester e che lui finisca per scottarsi. Decisa a vederci chiaro nella faccenda, raggiungerà il suo primogenito e cercherà di spronarlo a fare marcia indietro e a non mettersi nei guai con le sue stesse mani. Ma riuscirà a convincere il giovane stilista ad allontanarsi dall’amore della sua vita? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 30 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 30 marzo 2025 - Oltan, entrato a conoscenza dell'aggressione subita da Tolga, corre da lui per offrirgli il suo supporto. Tuttavia, Tolga lo respinge in malo modo, perché è sicuro che ci sia proprio il padre dietro l'agguato. Intanto, Oylum ha cambiato idea sull'aborto, dopo aver sentito il battito del cuore del bebè che porta in grembo. Così, la giovane incontra l'ex fidanzato per rivelargli di aver deciso di restare insieme a Behram; Tolga, però, si rende conto che Oylum gli sta mentendo. Guzide, invece, viene a sapere che Yesim ha venduto i suoi quadri per racimolare del denaro, allora inventa una scusa per chiederle d'incontrarsi. All'appuntamento, però, ci sono anche Ozan, Zelis e Tarik. A questo punto, la giudice e Zeynep rivelano a tutti i presenti che cosa hanno fatto la mora e sua zia Ilknur. L'avvocato, sotto shock, scopre in questo modo che Yesim ha tentato di ucciderlo, e le giura che non le consentirà più di vedere la piccola Oyku. Zelis è altrettanto sconvolta, tanto che sta interrogando la cugina e la madre sul perché delle loro spregevoli azioni. A questo punto, Yesim tenta d'impietosirla. Parallelamente, Ozan sta iniziando a sospettare che la fidanzata lo stia prendendo in giro, e quindi sta meditando di mettere un punto alla sua relazione amorosa. Nel frattempo, Zelis sta chiedendo ad Oltan un anticipo del suo stipendio, in modo tale da risarcire Guzide per ciò che le ha sottratto Ilknur... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 23 al 29 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 marzo 2025 - Vera si troverà faccia a faccia con sua madre e dovrà trovare velocemente una soluzione al terribile guaio in cui si è trovata. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane pregherà la duchessa di fingere che lei sia morta e di lasciare la tenuta senza rivelare a nessuno della sua vera identità. Più tardi Adriano si presenterà alla cena organizzata in onore di Manuel e Curro, tornati a casa dalla guerra. Il ragazzo sarà elegantissimo per far fare bella figura a Catalina, a cui ha rivelato i suoi sentimenti. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 30 marzo 2025