Tradimento Anticipazioni 30 marzo 2025: Tarik scopre che Yesim ha tentato di ucciderlo! Ecco la sua reazione

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 30 marzo 2025 su Canale 5: Tarik viene a sapere che ad attentare alla sua vita è stata Yesim, e non la prende per niente bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 marzo 2025, alle 14:30, Oltan, entrato a conoscenza dell'aggressione subita da Tolga, corre da lui per offrirgli il suo supporto. Tuttavia, Tolga lo respinge in malo modo, perché è sicuro che ci sia proprio il padre dietro l'agguato. Intanto, Oylum ha cambiato idea sull'aborto, dopo aver sentito il battito del cuore del bebè che porta in grembo. Così, la giovane incontra l'ex fidanzato per rivelargli di aver deciso di restare insieme a Behram; Tolga, però, si rende conto che Oylum gli sta mentendo. Guzide, invece, viene a sapere che Yesim ha venduto i suoi quadri per racimolare del denaro, allora inventa una scusa per chiederle d'incontrarsi. All'appuntamento, però, ci sono anche Ozan, Zelis e Tarik. A questo punto, la giudice e Zeynep rivelano a tutti i presenti che cosa hanno fatto la mora e sua zia Ilknur. L'avvocato, sotto shock, scopre in questo modo che Yesim ha tentato di ucciderlo, e le giura che non le consentirà più di vedere la piccola Oyku. Zelis è altrettanto sconvolta, tanto che sta interrogando la cugina e la madre sul perché delle loro spregevoli azioni. A questo punto, Yesim tenta d'impietosirla. Parallelamente, Ozan sta iniziando a sospettare che la fidanzata lo stia prendendo in giro, e quindi sta meditando di mettere un punto alla sua relazione amorosa. Nel frattempo, Zelis sta chiedendo ad Oltan un anticipo del suo stipendio, in modo tale da risarcire Guzide per ciò che le ha sottratto Ilknur...

Tradimento: Oylum spezza il cuore a Tolga...

Entrato a conoscenza dell'aggressione che Tolga ha subito, Oltan si precipita da lui. Tolga, però, non è per niente felice di vederlo, anzi: certo che ci sia il padre dietro l'agguato, decide di respingerlo. Oltan è molto deluso dalla reazione del figlio. Al contempo, Oylum fa un clamoroso passo indietro: non vuole più abortire. La ragazza ha appena sentito il battito del bebè che porta in grembo durante l'ecografia, e si è emozionata a tal punto da arrivare a pensare che, forse, non è più così convinta di volersene sbarazzare. Per tale ragione, Oylum fa sapere a Tolga che ha deciso di restare con Behram, essendosene innamorata; tuttavia, lui non la vede sincera...

Tarik furioso con Yesim... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Guzide viene a sapere qualcosa che la manda su tutte le furie. La donna scopre che Yesim ha venduto i suoi quadri in modo tale da ricavarne un po' di soldi. A questo punto, Guzide inventa una scusa per chiederle un appuntamento, a cui però saranno presenti anche Ozan, Zelis e Tarik. Così, la giudice e Zeynep sbugiardano la mora e sua zia Ilknur davanti a tutti, rivelando che cosa hanno fatto. L'avvocato è incredulo: è appena venuto a sapere che è stata proprio Yesim ad attentare alla sua vita avvelenandolo. Furibondo, Tarik le giura che non le consentirà più di vedere la piccola Oyku!

Ozan sospetta di Zelis, nelle Anticipazioni della puntata del 30 marzo 2025 di Tradimento

Zelis è sconvolta: non può credere che Ilknur e Yesim abbiano realmente fatto tutto ciò che hanno detto Guzide e Zeynep. La giovane pretende che la madre e la cugina le diano delle spiegazioni, ora che sono rimaste sole. Yesim, non sapendo come poterne uscire, tenta di impietosirla, raccontandole la sua difficile storia. Nel mentre, Ozan è preda dei dubbi. Il ragazzo, influenzato dai suoi cari, sta iniziando a pensare che, forse, Zelis non sia la persona limpida che credeva: e se fosse in combutta con le sue terribili parenti? Allora, Ozan sembra sul punto di mettere un punto alla loro relazione amorosa. Andrà fino in fondo? Fatto sta che, nel frattempo, la sua fidanzata sta per compiere un nobile gesto. Zelis si reca da Oltan e gli domanda un anticipo sul suo stipendio in modo tale che possa risarcire Guzide per ciò che Ilknur le ha fatto perdere...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 39 marzo al 5 aprile 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.