Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 luglio 2025

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 luglio 2025. Attenzione: per The Family è il gran finale!

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 luglio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per incontrare Aslan e Devin, protagonisti di The Family, e infine, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione: per The Family è l'ultimo episodio e il gran finale.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 luglio 2025 - Eric affronterà il suo post-operatorio molto complicato e particolarmente difficile. Il patriarca sarà sospeso tra la vita e la morte, richiamato a casa dai suoi cari come i suoi nipoti, i suoi figli e la sua compagna ma anche particolarmente attirato da un posto importante nell’Aldilà, riservatogli da Stephanie, che andrà a trovarlo. Chi sceglierà di seguire? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

The Family, Gran Finale: Scopriamo insieme la trama dell'ultima puntata di oggi, 5 luglio 2025

Nell'ultima puntata di The Family di oggi - 5 luglio 2025 - siamo a Istanbul, ed è il 2024. Nel corso della festa di fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin entra in travaglio e si prepara ad affrontare un parto a dir poco rischioso per se stessa e per il bambino. Siamo a Urla, ed è il 2029. Aslan e suo figlio, il piccolo Cihan, si apprestano a celebrare un compleanno nel ristorante di famiglia. La presenza della psicologa, però, è soltanto evocata. Devin è ancora viva oppure è morta? Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata del 5 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 luglio 2025 - Marcelo riuscirà a farsi tanti amici alla tenuta ma anche a conquistare, con il suo fascino, alcune delle cameriere. Don Ricardo lo vedrà baciarsi con una cameriera e capendo che non si tratta di Teresa, deciderà di intervenire e di redarguirlo personalmente. Intanto Curro continuerà a essere molto arrabbiato con Julia; i due cercheranno di mettere da parte il rancore e di ricucire il loro rapporto. Ci riusciranno? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

