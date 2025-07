Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 luglio 2025: Eric tra la vita, la morte... e Stephanie!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 luglio 2025 su Canale5 Eric rivedrà Stephanie o meglio il suo fantasma. Il Forrester seguirà sua moglie o rimarrà con Donna? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Per Eric sono ore cruciali ma anche molto particolari, visto che rivedrà qualcuno a lui molto caro. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 5 luglio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, il Forrester affronterà il suo post-operatorio molto complicato e particolarmente difficile. Il patriarca sarà sospeso tra la vita e la morte, richiamato a casa dai suoi cari come i suoi nipoti, i suoi figli e la sua compagna ma anche particolarmente attirato da un posto importante nell’Aldilà, riservatogli da Stephanie, che andrà a trovarlo. Chi sceglierà di seguire? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Ore cruciali per Eric

Per Eric sono ore cruciali. Finn e Bridget hanno concluso l’operazione e hanno avvertito tutti che il Forrester ha superato due eventi molto particolari e difficili, ovvero un’emorragia e un arresto cardiaco. Questi due inghippi, a cui i dottori hanno tenuto testa, hanno reso il post-operatorio più complicato e per questo il patriarca dovrà combattere con ancora più forza del previsto. Tutti i suoi cari cercheranno di fargli forza e di infondergli coraggio ma soprattutto di riportarlo da loro. Ridge e Steffy dovranno informare chi è rimasto alla Forrester mentre Bridget e il dottor Finnegan veglieranno sul loro amato paziente, che riceverà una visita inaspettata.

Beautiful Anticipazioni 5 luglio 2025: Stephanie fa visita a Eric… è la fine?

Eric sarà in terapia intensiva, inerme su un letto. Il Forrester ha superato l’intervento ma le ore che lo attendono sono cruciali. Solo se supererà la notte i medici potranno capire se il Forrester ce la farà e saranno in grado dare nuove notizie ai suoi cari. Ma quello che succederà mentre il patriarca sarà addormentato, sarà qualcosa che nessuno – nemmeno lui – si sarebbe mai immaginato. Eric vedrà Stephanie davanti a sé o meglio il suo spirito. La sua amata moglie lo chiamerà a gran voce e gli dirà di avergli riservato un posto accanto a sé e di aspettarlo da tanto. Per il compagno di Donna sarà arrivata la fine?

Donna o Stephanie, chi sceglierà Eric? Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Eric sarà stupito e felice di rivedere Stephanie e sarà molto allettato dall’idea di seguire la sua amata, che lo sta aspettando. Ma cosa farà? Intanto al suo capezzale cominceranno ad arrivare tutti, in primis Donna, particolarmente colpita da quello che sta accadendo all’uomo della sua vita, con cui ha ritrovato la felicità. Chi sceglierà il patriarca? Rimarrà con la Logan o seguirà la sua adorata moglie, che ricorda sempre con grande trasporto?

