The Family Anticipazioni Ultima Puntata 5 luglio 2025: Ecco come finisce la Soap Turca di Canale5

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Ultimo Episodio di The Family in onda il 6 luglio 2025 su Canale 5: a cavallo tra il 2024 ed il 2029, scopriamo che cosa è successo ad Aslan e Devin. I due saranno riusciti a conquistarsi il loro - meritato - lieto fine?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci emozioneranno come mai prima. Nell'ultimo episodio in onda il 5 luglio 2025 alle 14:10, siamo ad Istanbul, ed è il 2024. Nel corso della festa di fidanzamento di Turgut ed Asuman, Devin entra in travaglio e si prepara ad affrontare un parto a dir poco rischioso per se stessa e per il bambino. Siamo ad Urla, ed è il 2029. Aslan e suo figlio, il piccolo Cihan, si apprestano a celebrare un compleanno nel ristorante di famiglia. La presenza della psicologa, però, è soltanto evocata. Devin è ancora viva oppure è morta? Ma vediamo più nel dettaglio ciò che accadrà nel gran finale di questa avvincente soap!

The Family: Aslan e Devin avranno il loro lieto fine?

Aslan e Devin ne hanno passate davvero tante: grandi paure, terribili incidenti e devastanti lutti hanno segnato tutta la loro travagliata storia d'amore. Nonostante ciò, i due hanno sempre trovato l'uno nell'altra il conforto necessario per andare avanti. E così, benché la vita li abbia messi a dura prova, e benché stia continuando a farlo, Aslan e Devin appaiono più uniti che mai. Ora, ad esempio, si preparano ad affrontare quella che potrebbe essere "l'ultima sfida", specialmente per la rossa. Devin ha davanti a sé un parto rischiosissimo, sia per lei stessa che per il bambino che aspetta...

Devin entra in travaglio... Ecco che cosa succederà nell'Episodio Finale di The Family

Siamo ad Istanbul, ed è il 2024. La famiglia Soykan, ancora segnata dalla morte di Cihan, avvenuta il giorno della nozze tra Bedri e Yagmur, si sta preparando per vivere un momento a dir poco emozionante, e al contempo incredibilmente divertente: la festa di fidanzamento di Turgut ed Asuman. Alla fine, quest'ultima è riuscita ad abbattere tutti i muri innalzati dall'amato, facendogli perdere la testa. Nel corso di questo evento, però, accade qualcosa di ancora più importante: a Devin si rompono le acque, ed entra in travaglio...

Devin è sopravvissuta? Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata del 5 luglio 2025 di The Family

Come è andato il parto di Devin? Sia lei che Aslan erano pronti al peggio, consci di quanto sarebbe stato pericoloso per madre e figlio. Siamo ad Urla, ed è il 2029: sono trascorsi 5 anni da quel giorno in cui tutti erano col fiato sospeso. Ora ritroviamo il protagonista in compagnia del figlioletto, il piccolo Cihan, i quali appaiono affiatatissimi. Dunque, sappiamo che il bambino è venuto al mondo, e che il biondo è riuscito a coronare il sogno di Devin, acquistando il locale a cui ha dato il nome "The Family"... ma che cosa ne è di quest'ultima? Sembra che la presenza di Devin venga soltanto evocata; dunque, è passata a miglior vita oppure è viva e vegeta? La famiglia si riunirà per una festa di compleanno, e lo scopriremo...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.