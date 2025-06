Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 giugno 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 14.10 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.30 voleremo in Turchia, per incontrare Aslan e Devin, protagonisti di The Family, e infine, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Vediamo cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 giugno 2025 - Finn e Steffy cercheranno di convincere Ridge a lasciare che il dottore inizi l’operazione che potrebbe salvare la vita a Eric. I due ragazzi continueranno a insistere, pieni di speranza ma il Forrester non sarà del loro stesso parere. Convinto che suo padre finirebbe per soffrire inutilmente, proseguirà nella sua decisione e darà ai medici l’ordine di staccare le macchine e lasciar andare il suo adorato papà. Succederà davvero? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 giugno al 5 luglio 2025.

The Family: Ecco la trama di oggi, 29 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 29 giugno 2025 - Aslan e Devin prendono parte ad un corso preparto, durante il quale lui si diverte a dimostrare quanto sia ferrato in materia, ma finendo con il mettere lei in qualche situazione imbarazzante. Intanto, Aslan sta escogitando un piano con l'aiuto di Cihan per far sì che Babur scopra che nella casa di Kiymet si nasconde un'ingente somma di denaro, spingendolo a rubarla. In seguito, Cihan aiuterà Ceyrek a scappare, e quest'ultimo, una volta che verrà a sapere del furto dell'albanese, lo inseguirà per riprendersi i soldi e farlo fuori... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni delle ultime puntate di The Family

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 29 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 giugno 2025 - Jana affronterà Manuel infuriata con lui perché il ragazzo ha preso delle decisioni sul loro futuro senza neanche consultarla. La giovane ribadirà al suo innamorato di non voler lasciare la tenuta né ora né mai e di voler rimanere accanto a Curro e ai suoi amici. Intanto Catalina si scuserà con Pelayo per non essere stata molto presente negli ultimi tempi e prometterà di occuparsi delle loro nozze… peccato che poi finisca per addormentarsi e per avere un mancamento mentre starà parlando con Don Alonso. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 giugno al 5 luglio 2025