Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 giugno 2025: Finn e Steffy ci riprovano ma Ridge vuole staccare la spina a Eric

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Finn e Steffy continueranno a pregare Ridge di lasciare che Eric venga operato ma il Forrester è determinato a non far soffrire suo padre ed è pronto a staccare la spina e a lasciarlo andare per sempre.

Beautiful ci aspetta con un nuovo episodio il 29 giugno 2025, alle ore 14.10 su Canale5. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Finn e Steffy cercheranno di convincere Ridge a lasciare che il dottore inizi l’operazione che potrebbe salvare la vita a Eric. I due ragazzi continueranno a insistere, pieni di speranza ma il Forrester non sarà del loro stesso parere. Convinto che suo padre finirebbe per soffrire inutilmente, proseguirà nella sua decisione e darà ai medici l’ordine di staccare le macchine e lasciar andare il suo adorato papà. Succederà davvero?

Beautiful Anticipazioni 29 giugno 2025: Steffy non riesce a dire addio a Eric

Finn potrebbe salvare Eric ma non è purtroppo una certezza. Il dottore ha trovato una cura sperimentale ma non sa se funzionerà o se finirà per essere un buco nell’acqua. Il fatto che nessuno possa dirgli per certo se suo padre sopravviverà all’intervento, sta spingendo Ridge a mettere in pratica quello che suo padre ha lasciato scritto nel suo testamento sanitario. Eric vuole morire senza ulteriori sofferenze e suo figlio vuole accontentarlo. Steffy non è però d’accordo ed è invece propensa a dare a suo nonno quella chance che nessuno gli aveva offerto prima d’ora e che potrebbe riportarlo dalla sua famiglia.

Beautiful: Steffy è certa che Eric avrebbe detto sì a Finn

La cura sperimentale trovata da Finn è arrivata troppo tardi; Eric è andato in coma prima di conoscere questa eventuale possibilità di sopravvivere. Steffy è sicura che se se suo nonno lo avesse saputo, avrebbe provato a curarsi e si sarebbe lasciato operare da Finn. Sarà proprio questo che la Forrester sosterrà davanti al suo amato padre e lo ribadirà senza sosta, convinta di quello che sta dicendo. Ridge non riuscirà ad ascoltarla anche lui addolorato ma più lucido e determinato. Per il Forrester è tempo di mettere in pratica quanto richiesto dal patriarca.

Ridge vuole staccare la spina, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge non vuole far soffrire suo padre. Eric è stato molto chiaro su quello che vuole e ha lasciato scritto che non vuole, in nessun modo, morire in ospedale, attaccato a dei tubi. Lo stilista, a malincuore e pieno di dolore, darà ai medici ordine di staccare il respiratore e di lasciare che lasci questo mondo, senza più accanirsi su di lui. Steffy, Donna e Brooke pregheranno il designer di ripensarci ma lui continuerà con questo obiettivo, deciso a non cambiare idea, fino a quando un evento non cambierà per sempre tutto...

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.