The Family Anticipazioni 29 giugno 2025: Aslan e Cihan all'attacco. Ecco il loro piano...

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 29 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan e Cihan sono pronti a neutralizzare tutti i loro nemici!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 giugno 2025 alle 14:35, Aslan e Devin prendono parte ad un corso preparto, durante il quale lui si diverte a dimostrare quanto sia ferrato in materia, ma finendo con il mettere lei in qualche situazione imbarazzante. Intanto, Aslan sta escogitando un piano con l'aiuto di Cihan per far sì che Babur scopra che nella casa di Kiymet si nasconde un'ingente somma di denaro, spingendolo a rubarla. In seguito, Cihan aiuterà Ceyrek a scappare, e quest'ultimo, una volta che verrà a sapere del furto dell'albanese, lo inseguirà per riprendersi i soldi e farlo fuori...

The Family: Devin prende una coraggiosa decisione...

Per Alsan e Devin non è un momento facile. Quello che sarebbe dovuto essere il periodo più felice della loro vita, visto che sono in procinto di allargare la famiglia come hanno sempre desiderato, si è invece trasformato in uno dei periodi più difficili. Infatti, dopo che lei si è risvegliata dal coma, il dottore le ha dovuto comunicare che, purtroppo, a causa di una complicazione, la sua gravidanza era da considerarsi a dir poco rischiosa: se avesse deciso di portarla avanti, avrebbe messo a repentaglio la sua stessa vita e quella del bambino che porta in grembo...

Aslan e Devin al corso preparto... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Nonostante sia cosciente di correre un grande pericolo, Devin ha comunque deciso di portare avanti la gravidanza: non rinuncerà per niente al mondo di nuovo alla possibilità di diventare madre. Così, sia lei che Aslan stanno cercando di fare del loro meglio per non abbattersi. Ora, ad esempio, stanno prendendo parte ad un corso preparto, durante il quale lui si sta divertendo a mettersi in mostra, desideroso di far vedere quanto sia ferrato in materia; tuttavia, in questo modo non farà altro che mettere Devin in una situazione piuttosto imbarazzante! Ne vedremo delle belle...

Il piano di Aslan e Cihan, nelle Anticipazioni della puntata del 29 giugno 2025 di The Family

Aslan non può concentrarsi solo su Devin e sul loro figlioletto, poiché ci sono ancora delle minacce da neutralizzare prima di poter dire che la loro famiglia sia davvero al sicuro. Allora, il biondo sta escogitando un piano insieme a Cihan, il cui obiettivo è quello di far sì che Babur scopra che a casa di Kiymet si nasconde un'ingente somma di denaro, spingendolo ad introdursi nella villa per rubarla. In un secondo momento, Cihan aiuterà Ceyrek a darsi alla fuga, e quest'ultimo, venendo a sapere del furto dell'albanese, lo inseguirà per riprendersi i soldi e soprattutto per ammazzarlo. I due riscuoteranno il successo sperato?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.