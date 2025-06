Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 giugno 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.40 voleremo in Turchia, per incontrare Aslan e Devin, protagonisti di The Family, e infine, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 giugno 2025 - Ridge continuerà a non permettere che Finn operi Eric e Steffy, Donna e Brooke cercheranno di fargli cambiare idea e di spronarlo a lasciare che il medico provi a salvare il patriarca, le cui condizioni saranno sempre più gravi. Intanto alla Forrester, Thomas, Hope, Zende e Carter parleranno del Forrester senior e di quanto sia stato importante per la vita e la carriera di tutti loro. Se non fosse stato per Eric nessuno dei quattro sarebbe stato la persona che è ora ma forse sarà davvero arrivato il momento di dirgli addio per sempre. Sarà così? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 giugno 2025.

The Family: Scopriamo insieme la trama di oggi, 28 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 28 giugno 2025 - con lo scopo di spingere Ferman ad uscire allo scoperto, Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet. Le due riescono a centrare l'obiettivo minacciando la madre del defunto Ilyas di morte, e provocando così la reazione dell'uomo. Una volta che Hulya e Nedret se ne sono andate, Ferman si mette sulle loro tracce con il solo intento di bloccarle lungo la strada e ucciderle. Tuttavia, Cihan riesce ad intervenire per tempo insieme ai suoi uomini e riesce a catturare il malvivente. Il vedovo lo porta nei sotterranei di un albergo e inizia a interrogarlo usando le maniere pesanti per ottenere delle preziose informazioni... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni delle ultime puntate di The Family

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 28 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 giugno 2025 - Pelayo farà una confessione molto scottante. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il conte continuerà a dire a Don Ricardo di non essere per nulla contento dell’arrivo del figlio di Catalina e di sperare che la ragazza perda il bambino. Sarà una dichiarazione molto forte che comincerà a delineare un futuro molto poco romantico per la giovane marchesina. Dietro consiglio di Petra, Cruz confesserà a Jana che suo figlio ha deciso di rinunciare al suo titolo per lei. La giovane non sopporterà che il suo compagno abbia deciso per loro senza prima consultarla e deciderà di affrontarlo. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 28 giugno 2025