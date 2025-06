The Family Anticipazioni 28 giugno 2025: Cihan salva Hulya e Nedret!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 28 giugno 2025 su Canale 5: Hulya e Nedret rischiano grosso, ma per fortuna c'è Cihan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 28 giugno 2025 alle 14:40, con lo scopo di spingere Ferman ad uscire allo scoperto, Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet. Le due riescono a centrare l'obiettivo minacciando la madre del defunto Ilyas di morte, e provocando così la reazione dell'uomo. Una volta che Hulya e Nedret se ne sono andate, Ferman si mette sulle loro tracce con il solo intento di bloccarle lungo la strada ed ucciderle. Tuttavia, Cihan riesce ad intervenire per tempo insieme ai suoi uomini e riesce a catturare il malvivente. Il vedovo lo porta nei sotterranei di un albergo ed inizia ad interrogarlo usando le maniere pesanti per ottenere delle preziose informazioni...

The Family: Aslan uccide Ilyas...

Aslan ha dovuto far fuori Ilyas e tutti i suoi tirapiedi dopo che il malavitoso aveva tentato di uccidere tutti i Soykan, e con Devin ci era quasi riuscito. Così, il giovane ha iniziato ad abbassare la guardia, certo che da quel momento in avanti nessuno dei suoi cari avrebbe più avuto niente da temere. Tuttavia, c'è qualcuno che non è del tutto d'accordo con Aslan: Hulya continua a pensare che non sia ancora giunto il momento di dormire sonni tranquilli, dato che Kiymet è ancora viva e, sicuramente, accecata dall'odio, dato che le hanno fatto fuori il suo amato figlio...

Hulya e Nedret in pericolo... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Hulya e Nedret sono entrate in azione, consce di dover prendere in mano la situazione quanto prima affinché la loro famiglia potesse finalmente dirsi al sicuro. Le due si sono recate a casa di Kiymet e l'hanno minacciata di morte, ma con il solo intento di far cadere in trappola il pericolosissimo Ferman. In effetti, il loro piano sta dando i frutti sperati, poiché l'uomo sta per uscire allo scoperto. Una volta che Hulya e Nedret escono dalla villa della madre del defunto Ilyas, Ferman si affretta a raggiungerle con l'obiettivo di bloccarle per strada e farle fuori entrambe!

Cihan salva Hulya e Nedret, nelle Anticipazioni della puntata del 28 giugno 2025 di The Family

Hulya e Nedret stanno correndo un grande pericolo: sono finite nel mirino di Ferman dopo aver minacciato di morte Kiymet. Mentre le cognate rischiano la vita, Cihan si affretta ad intervenire prima che accada l'irreparabile. Il giovane interviene insieme ai suoi uomini per riuscire a fermare e catturare il malvivente, e così Hulya e Nedret possono tirare un sospiro di sollievo. Ora Cihan sta portando Ferman nei sotterranei di un hotel per iniziare ad interrogarlo utilizzando le maniere forti: vuole ottenere qualche informazione sul nascondiglio di Babur, lo spietato albanese...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 28 giugno al 6 luglio 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.