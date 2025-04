Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 aprile 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia ed incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione, oggi Tradimento non va in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 aprile 2025 - vedremo Brooke molto preoccupata per Hope. La Logan vorrebbe che sua figlia si tenesse ben lontana da Thomas, che per anni è stato il loro tormento. La bionda non riuscirà a convincere la sua bambina ad allontanarsi dal Forrester e confiderà tutte le sue preoccupazioni a Ridge, con cui parlerà anche del pericolo costituito da Sheila Carter, ormai fidanzata ufficiale di Deacon. Lo stilista sarà spaventato quanto la sua compagna ma sarà talmente preso dal pensiero della gara con Eric, da voler mettere da parte, almeno per il momento, ulteriori problemi. Intanto Finn manterrà la parola data a RJ e affronterà l’argomento Luna con Li... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

The Family: Quello che accade oggi, 21 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 21 aprile 2025 - Aslan sta per dichiarare che lui e Devin divorzieranno durante la conferenza stampo, quando all'improvviso arriva quest'ultima ed annuncia che non vuole più lasciare Aslan. In un secondo momento, il biondo viene avvisato che la finanza è giunta al porto turistico per notificare una sanzione. Intanto, in carcere, una detenuta, Melek, se la prende con Leyla, mentre Ilyas se la prende con Cihan, accusandolo di aver spifferato che è ancora vivo e si sta nascondendo. Come se non bastasse, il quartiere è in rivolta, perché si sentono tutti abbandonati dall'uomo. Devin, invece, promette ai nipotini che resterà con loro. Interviene Hulya, e le due si scontrano. Nel frattempo, Aslan deve trovare una soluzione per non perdere il porto, e capisce che c'è bisogno di un socio; così pensa a sua zia Nedret. Poi, Aslan si mette in moto per far confessare Sansar, un assassino, di aver commesso l'omicidio di Tolga. In seguito, in ansia per Zeynep e Kaya, tornati a scuola contro il suo parere, Devin telefona alla maestra. Poco dopo, accade ciò che la psicologa aveva ipotizzato: un compagno fa leggere un articolo sulla madre assassina e sul padre assassinato alla bambina. Intanto, Devin, che sta riaprendo il suo studio, riceve la visita di Serap. Cihan ed Aslan, invece, picchiano Sansar per spingerlo a confessare l'omicidio di Tolga. Successivamente, i coniugi accorrono a scuola perché allertati dal preside: Zeynep ha aggredito l'amichetto. Al contempo, Hulya va a trovare Leyla in prigione per imporle di affidarle i bimbi; al termine del colloquio, la signora parla con Melek. Per finire, Villa Soykan viene messa sotto sequestro, e Cihan ed Ibrahim si accordano di nascosto, anche se Serap li osserva da lontano. Nel frattempo, Leyla viene assalita da Melek. Per fortuna, però, presto la giovane potrà tornare a piede libero grazie all'arresto di Sansar; questo significa anche che Devin lascerà la Villa ed Aslan... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 21 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 aprile 2025 - vedremo Lope fare una scoperta sconvolgente. Il cuoco comprenderà che Salvador non è più convinto di voler sposare Maria. Il ragazzo spingerà l’amico a fare chiarezza e a rivelare tutti i suoi dubbi alla sua innamorata. Intanto Margarita dovrà decidere cosa fare per il suo futuro con Ayala, mentre Maria Antonia se ne andrà e darà a Cruz il via a prendersi una rivincita nei confronti di Don Alonso. Santos ha ottenuto il ruolo di valletto personale di Curro e cercherà di conquistare la fiducia del barone mentre Simona si prenderà cura di sua figlia, vicina a raggiungere finalmente la felicità tanto attesa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

