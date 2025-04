Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 aprile 2025: Brooke ha paura per Hope mentre Finn prende le difese di Luna

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 aprile 2025. Nella puntata della Soap di Canale5 vedremo che Brooke cercherà di tenere Hope lontana da Thomas mentre Finn affronterà sua madre per convincerla a lasciare in pace Luna.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 21 aprile 2025. Nella puntata della Soap, in onda alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Brooke molto preoccupata per Hope. La Logan vorrebbe che sua figlia si tenesse ben lontana da Thomas, che per anni è stato il loro tormento. La bionda non riuscirà a convincere la sua bambina ad allontanarsi dal Forrester e confiderà tutte le sue preoccupazioni a Ridge, con cui parlerà anche del pericolo costituito da Sheila Carter, ormai fidanzata ufficiale di Deacon. Lo stilista sarà spaventato quanto la sua compagna ma sarà talmente preso dal pensiero della gara con Eric, da voler mettere da parte, almeno per il momento, ulteriori problemi. Intanto Finn manterrà la parola data a RJ e affronterà l’argomento Luna con Li.

Beautiful Anticipazioni 21 aprile 2025: Brooke mette in guardia Hope da Thomas

Brooke è inorridita da Hope. La Logan ha scoperto sua figlia in atteggiamenti intimi con Thomas e la cosa l’ha resa piuttosto nervosa. La Logan vorrebbe che la sua bambina si allontanasse completamente dal Forrester e le ricorderà di quanto il ragazzo si sia rivelato pericoloso. I suoi consigli non verranno minimamente ascoltati. Hope non vorrà sentire ragioni e non si lascerà condizionare dalle parole di sua madre, lasciando Brooke spaventata e preoccupata per lei. Con Sheila Carter in giro e fin troppo vicina alla loro famiglia, la situazione sta prendendo una piega particolarmente drammatica.

Beautiful: Brooke si confida con Ridge ma il Forrester…

Brooke rivelerà tutte le sue preoccupazioni a Ridge. La Logan riferirà al suo compagno di non vedere di buon occhio la relazione tra sua figlia e il giovane Forrester e confesserà di avere anche paura che la presenza ormai certa di Sheila nella loro famiglia, possa creare ulteriori danni a tutti. Ridge non riuscirà ad ascoltarla. Lo stilista sarà molto preoccupato per la sua sfida con Eric, che sta per entrare nel vivo e non sarà disposto a occuparsi di altro se non di questo. Il designer non vorrà ulteriori problemi da risolvere, almeno per il momento e spererà di trovare presto una soluzione alla sua assurda lite con il padre.

Finn perora la causa di Luna, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ha pregato Finn di aiutare Luna e il dottore, che non ha nulla contro sua cugina, ha assicurato sia al Forrester che a Luna stessa, di parlare con Li. Il ragazzo troverà la giusta occasione per farlo quando i due si ritroveranno in clinica. Finn andrà dritto al punto e chiederà alla madre il perché di tanto astio nei confronti della sua cuginetta. La Nozawa cercherà di non risponde e di eludere le domande del figlio ma poi, costretta a farlo, ribadirà di non considerare né sua nipote né sua sorella parte della loro famiglia. Il marito di Steffy non sarà per nulla d’accordo con lei e tenterà di farla ragionare.

