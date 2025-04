The Family Anticipazioni 21 aprile 2025: Devin non vuole più divorziare da Aslan! Ma che cosa c'è sotto?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Maxi Puntata di The Family in onda il 21 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Devin torna a Villa Soykan ed annuncia di voler restare con Aslan. Tuttavia, c'è qualcosa sotto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella maxi puntata in onda il 21 aprile 2025 alle 14:10, Aslan sta per dichiarare che lui e Devin divorzieranno durante la conferenza stampo, quando all'improvviso arriva quest'ultima ed annuncia che non vuole più lasciare Aslan. In un secondo momento, il biondo viene avvisato che la finanza è giunta al porto turistico per notificare una sanzione. Intanto, in carcere, una detenuta, Melek, se la prende con Leyla, mentre Ilyas se la prende con Cihan, accusandolo di aver spifferato che è ancora vivo e si sta nascondendo. Come se non bastasse, il quartiere è in rivolta, perché si sentono tutti abbandonati dall'uomo. Devin, invece, promette ai nipotini che resterà con loro. Interviene Hulya, e le due si scontrano. Nel frattempo, Aslan deve trovare una soluzione per non perdere il porto, e capisce che c'è bisogno di un socio; così pensa a sua zia Nedret. Poi, Aslan si mette in moto per far confessare Sansar, un assassino, di aver commesso l'omicidio di Tolga. In seguito, in ansia per Zeynep e Kaya, tornati a scuola contro il suo parere, Devin telefona alla maestra. Poco dopo, accade ciò che la psicologa aveva ipotizzato: un compagno fa leggere un articolo sulla madre assassina e sul padre assassinato alla bambina. Intanto, Devin, che sta riaprendo il suo studio, riceve la visita di Serap. Cihan ed Aslan, invece, picchiano Sansar per spingerlo a confessare l'omicidio di Tolga. Successivamente, i coniugi accorrono a scuola perché allertati dal preside: Zeynep ha aggredito l'amichetto. Al contempo, Hulya va a trovare Leyla in prigione per imporle di affidarle i bimbi; al termine del colloquio, la signora parla con Melek. Per finire, Villa Soykan viene messa sotto sequestro, e Cihan ed Ibrahim si accordano di nascosto, anche se Serap li osserva da lontano. Nel frattempo, Leyla viene assalita da Melek. Per fortuna, però, presto la giovane potrà tornare a piede libero grazie all'arresto di Sansar; questo significa anche che Devin lascerà la Villa ed Aslan...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.