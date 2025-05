Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 maggio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia ed incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione, oggi Tradimento non va in onda nel daytime.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 maggio 2025 - per RJ arriverà un momento cruciale e spaventoso e tutto questo avverrà a poche ore dall’inizio della sfilata. Il giovane Forrester scoprirà con orrore che a suo nonno sono stati dati solo sei mesi di vita. Il giovane avrà molto paura per lui ma Eric lo inviterà alla calma e soprattutto gli chiederà di non perdere la concentrazione, c’è una guerra da vincere. Intanto tra Esther, l’amica di Lauren arrivata a Los Angeles con lei, e Charlie continuerà il dolce flirt mentre Thomas e Hope continueranno a pensare al futuro che li aspetta dopo la sfida tra i Forrester e si domanderanno se Stephanie avrebbe approvato questa strana e inaspettata faida... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

The Family: Quello che accade oggi, 2 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 2 maggio 2025 - Aslan consiglia ad Ekrem di andarsene via: le cose si stanno per mettere male, quindi farebbe meglio a correre ai ripari. Il giovane, però, non ha alcuna intenzione di dargli ascolto. Poi, il biondo dice ad Ekrem, a Turgut ed Iskender che Devin se ne è andata via, in modo tale da non dover avere a che fare con la malavita. Al contempo, Nedret riceve una visita da parte della rossa, che vorrebbe convincerla ad aiutare Aslan. Intanto, prosegue la frequentazione tra Ekrem ed Elif, e lui le fa la proposta di matrimonio, mentre Yagmur conosce un ragazzo piuttosto spavaldo che si mette subito a corteggiarla: si tratta di Bedri, figlio di Nedret... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 2 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 maggio 2025 - Maria faticherà ad abituarsi all’assenza di Salvador. La Fernandez stenterà a recuperare la serenità e sarà sinceramente spaventata di non vedere più il suo amato. Marcelo intanto sarà infastidito dalle regole imposte da Don Romulo. Teresa lo metterà in guardia e gli intimerà, ancora una volta, di stare attento alle sue mosse e di non fare dei passi falsi, che entrambi potrebbe pagare a caro prezzo. Simona sarà felicissima per Virtudes e continuerà a sorridere per le belle notizie arrivate da parte della figlia mentre Don Ricardo si convincerà sempre di più che Don Romulo gli stia nascondendo qualcosa. La presenza di Julia diventerà sempre più ingombrante e darà fastidio sia a Curro che a Cruz, che non riuscirà a sopportare di non avere il controllo sugli ospiti che arrivano nella sua casa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

