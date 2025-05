The Family Anticipazioni 2 maggio 2025: Ekrem si sposa con Elif, Yagmur conosce un ragazzo...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni del Maxi Episodio di The Family in onda il 2 maggio 2025 su Canale 5: Ekrem fa la proposta di matrimonio ad Elif, mentre Yagmur fa la conoscenza di Bedri...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono scoppiettanti. Nella maxi puntata in onda il 1° maggio 2025 prima alle 14:10 e poi alle 16:10, Aslan consiglia ad Ekrem di andarsene via: le cose si stanno per mettere male, quindi farebbe meglio a correre ai ripari. Il giovane, però, non ha alcuna intenzione di dargli ascolto. Poi, il biondo dice ad Ekrem, a Turgut ed Iskender che Devin se ne è andata via, in modo tale da non dover avere a che fare con la malavita. Al contempo, Nedret riceve una visita da parte della rossa, che vorrebbe convincerla ad aiutare Aslan. Intanto, prosegue la frequentazione tra Ekrem ed Elif, e lui le fa la proposta di matrimonio, mentre Yagmur conosce un ragazzo piuttosto spavaldo che si mette subito a corteggiarla: si tratta di Bedri, figlio di Nedret...

The Family: Aslan sprona Ekrem ad andarsene...

Come ha spiegato a Devin, Aslan non ha altra scelta: deve necessariamente iniziare a sfruttare il porto turistico per il contrabbando, poiché questo è il solo modo che ha per riuscire a salvare la sua famiglia dalla bancarotta. Dunque, il protagonista sta per tornare a far parte della malavita. Proprio per questo motivo, Aslan sta suggerendo ad Ekrem di andare via, così come ha fatto la moglie. Infatti, dopo aver dato questo prezioso consiglio all'amico - che Ekrem non ascolterà -, il biondo confessa a lui, a Turgut ed Iskender che, per non restare "impantanata" nel fango, Devin ha deciso di prendere le distanze...

Devin prova a convincere Nedret... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Nedret si sta facendo il bagno nel suo hammam insieme alla figlia, quando riceve una visita inattesa: si tratta proprio di Devin, giunta ad Adana appositamente per tentare di convincerla a dare un mano ai Soykan. La donna appare inflessibile, ma la rossa non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Devin insiste sul fatto che, se Nedret non darà una mano ad Aslan a saldare il debito, allora lui finirà di nuovo in un brutto giro, ed inevitabilmente finirà in grossi guai; quindi, i loro nipotini, Zeynep e Kaya, già scioccati per la morte del padre e per l'incarcerazione della madre, subiranno un altro trauma... Ce la farà a raggiungere il suo obiettivo?

Ekrem si sposa e Yagmur conosce Bedri, nelle Anticipazioni della puntata del 2 maggio 2025 di The Family

Ekrem ed Elif stanno portando avanti la loro conoscenza. Lui, conscio di non avere un futuro con la persona di cui è realmente innamorato, si è rassegnato ad un futuro con insieme ad un'altra, appunto Elif; allora, Ekrem le consegna un anello, chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie. La giovane appare sorpresa, e forse anche un po' turbata; che cosa gli risponderà? Nel mentre, Yagmur, giunta ad Adana insieme a Devin, sta facendo la conoscenza di un ragazzo piuttosto spavaldo: si tratta di Bedri, il figlio di Nedret, che sembra averle già messo gli occhi addosso...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.