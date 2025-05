Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 maggio 2025: RJ trema, non può essere davvero la fine!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 2 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo che RJ tremerà di paura. Suo nonno sta morendo e Ridge ancora non lo sa!

Per RJ arriverà un momento cruciale e spaventoso e tutto questo avverrà a poche ore dall’inizio della sfilata. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 2 maggio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, il giovane Forrester scoprirà con orrore che a suo nonno sono stati dati solo sei mesi di vita. Il giovane avrà molto paura per lui ma Eric lo inviterà alla calma e soprattutto gli chiederà di non perdere la concentrazione, c’è una guerra da vincere. Intanto tra Esther, l’amica di Lauren arrivata a Los Angeles con lei, e Charlie continuerà il dolce flirt mentre Thomas e Hope continueranno a pensare al futuro che li aspetta dopo la sfida tra i Forrester e si domanderanno se Stephanie avrebbe approvato questa strana e inaspettata faida.

Beautiful Anticipazioni 2 maggio 2025: RJ trema!

Eric è al capolinea e purtroppo anche RJ lo verrà a scoprire. Il Forrester si preparerà a salire in passerella e a battere suo figlio ed elogerà il suo nipotino per il bel lavoro che ha fatto con la sua collezione. Se non fosse stato per il giovane, lui non avrebbe potuto concludere la sua linea. Eric deve molto al figlio di Ridge ed è per questo che si rivolgerà a lui ringraziandolo per la sua dedizione ma soprattutto per la sua lealtà. RJ si renderà subito conto che il tono del suo adorato nonnino non presagisce nulla di buono e gli chiederà il perché, tremando di paura. Avrò infatti già capito cosa sta accadendo.

Beautiful: RJ sa che Eric sta per morire

Eric rivelerà a RJ che il dottor Colby gli ha dato sei mesi di vita e che avrebbe dovuto riposare in questo periodo. Il Forrester senior non dovrà spiegare troppe cose al nipote, già a conoscenza di quello che sta succedendo e lo pregherà di non tradirlo proprio ora che è a un passo dalla sfida forse più importante della sua vita. Eric vuole dimostrare di non essere ancora finito e di non dover appendere le sue scarpette – o meglio le sue matite – al chiodo. RJ prometterà di mantenere ancora il suo segreto ma sarà molto teso e sarà convinto, da ora più che mai, che suo padre debba sapere la verità e che non possa rimanerne all’oscuro per troppo tempo ancora o altrimenti dovrà dire addio al suo papà senza neanche essere stato al corrente di quello che gli sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni: Si accendono le luci sulla passerella della Forrester Creations

Mancano ormai poche ore al grande evento che cambierà la vita ai Forrester e decreterà il vincitore tra Ridge ed Eric. I motori si stanno scaldando e le luci sulla passerella verranno accese. I bollenti spiriti ci saranno anche dietro le quinte. Esther sarà incantata anche dal carisma di Ridge mentre con Charlie continuerà a esserci un tenerissimo flirt. Thomas e Hope, pronti a tornare presto a lavoro, si chiederanno se Stephanie avrebbe mai approvato una guerra simile e saranno entrambi d’accordo che la signora Forrester per una volta sarebbe stata dalla parte di Brooke e avrebbe tentato di fermare suo figlio e suo marito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.