La Promessa Anticipazioni 2 maggio 2025: Maria inconsolabile senza Salvador mentre per Marcelo cominciano i guai

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria non riuscirà ad abituarsi all'idea di stare senza Salvador mentre Marcelo comincerà a lavorare ma faticherà a seguire le rigide regole di Don Romulo.

Maria faticherà ad abituarsi all’assenza di Salvador. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 2 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la Fernandez stenterà a recuperare la serenità e sarà sinceramente spaventata di non vedere più il suo amato. Marcelo intanto sarà infastidito dalle regole imposte da Don Romulo. Teresa lo metterà in guardia e gli intimerà, ancora una volta, di stare attento alle sue mosse e di non fare dei passi falsi, che entrambi potrebbe pagare a caro prezzo. Simona sarà felicissima per Virtudes e continuerà a sorridere per le belle notizie arrivate da parte della figlia mentre Don Ricardo si convincerà sempre di più che Don Romulo gli stia nascondendo qualcosa. La presenza di Julia diventerà sempre più ingombrante e darà fastidio sia a Curro che a Cruz, che non riuscirà a sopportare di non avere il controllo sugli ospiti che arrivano nella sua casa.

La Promessa Anticipazioni 2 maggio 2025: Maria è inconsolabile

Salvador se n’è andato e per Maria comincerà un duro periodo di assestamento. La cameriera farà molta fatica ad abituarsi all’idea che il suo amore se ne sia andato, lasciandola sola. La ragazza non ha potuto fermarlo, non dopo che anche lei – qualche tempo prima – ha preso questa stessa decisione. Per la Fernandez sarà molto difficile trattenere le lacrime e recuperare la serenità anche perché sarà più che mai convinta di non poterlo più vedere. Intanto Simona sarà felicissima delle belle notizie arrivate da sua figlia. Virtudes l’ha informata di aver cominciato una nuova vita e di essere serena.

La Promessa: Don Ricardo tiene d’occhio Don Romulo

Don Ricardo si è convinto che Don Romulo si sia messo nei guai. Il maggiordomo è certo che il suo collega gli nasconda qualcosa e vorrebbe aiutarlo. In effetti Romulo sta tenendo un grande segreto: sta proteggendo Pia e non vuole che nessuno sappia – nemmeno il padre di Santos - che la donna è viva e che si nasconde nella capanna di Ramona. Don Ricardo lo terrà d’occhio, speranzoso di capire cosa stia succedendo al suo amico. Intanto Julia diventerà una presenza ingombrante e fastidiosa sia per Curro, che non sopporterà più le sue domande che per Cruz, che non ha ancora incontrato la ragazza ed è molto infastidita di non aver avuto il controllo su quello che sta accadendo alla tenuta.

Marcelo in difficoltà, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Teresa è riuscita a far assumere Marcelo al posto di Salvador. Suo marito ha così cominciato a lavorare come valletto ma non sarà facile per lui abituarsi alle rigide regole imposte da Don Romulo. Il giovane cercherà di essere all’altezza del compito e delle aspettative della cameriera ma vi anticipiamo che comincerà a compiere degli errori. Teresa sarà molto preoccupata per questi passi falsi e sgriderà il consorte, mettendolo di nuovo in guardia dalle possibili ripercussioni che potrebbero avere. I maggiordomi potrebbero cacciarli e per loro potrebbe essere la fine.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.