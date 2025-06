Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 giugno 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10 voleremo in Turchia, per incontrare Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Oggi Tradimento non va in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 giugno 2025 - vedremo Zende ribellarsi e prendersela con suo zio Ridge; il Forrester cercherà di calmare il nipote, conscio di non potergli rivelare che suo nonno sta morendo e tenterà di dare delle spiegazioni al figlio di sua sorella, stanco di sentirsi un Forrester di serie B e soprattutto furioso di essere sempre vittima dei favoritismi di suo zio verso i suoi figli. Vedremo anche Finn alle prese con sua madre Li, convinta che il ragazzo debba tenere alla larga sua cugina e che non debba permetterle di stare così vicina a lui e a Steffy. Il dottore sarà però più che mai convinto di voler continuare a frequentare Luna, che lui ritiene una ragazza assennata e gentile e che pure sua moglie apprezza, visto quello che ha fatto per RJ. Per finire, vedremo Bill alle prese con Poppy. Lo Spencer è convinto di avere già visto la Nozawa ma non ricorda dove sia successo e quando. Il magnate sta cercando di fare memoria ma fatica a capire dove si siano già incontrati. La madre di Luna continua a non dargli alcuna udienza e a ribadire di non avere alcuna idea di chi lui sia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

The Family: Quello che accade oggi, 2 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 2 giugno 2025 - Devin ha scoperto che lei e Nedret ci avevano preso: Ergun e Hulya hanno tramato alle sue spalle per farle credere di non poter più concepire, in modo tale da separarla da Aslan. Ora, Devin sa che, invece, lei e l'amato marito potrebbero avere un figlio. Intanto, Cihan entra a conoscenza del fatto che la madre adottiva ha mandato un cecchino al suo matrimonio per far fuori sia lui che sua moglie Serap. Bedri, invece, è molto amareggiato al pensiero che la mamma sospetti che ci sia lui dietro l'agguato in cui Aslan ha quasi perso la vita. Nel frattempo, Ibrahim, conscio che resterà paralizzato e che la sua famiglia gli ha voltato le spalle, è sul punto di fare una scelta radicale... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 2 giugno 2025

