Beautiful Anticipazioni Puntata del 31 maggio 2025: Zende si ribella e accusa Ridge di favorire sempre i suoi figli!

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda il 31 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Zende si lamenterà con Ridge di essere sempre trattato come un Forrester di Serie B.

Nella puntata di Beautiful in onda il 31 maggio 2025, alle ore 13.55 su Canale5, Zende non riuscirà più a trattenere la sua rabbia contro Ridge. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo sarà furioso contro suo zio e lo accuserà di aver di nuovo fatto favoritismi per i suoi figli. Il giovane stilista non riesce a capacitarsi di essere stato di nuovo scartato dai progetti più importanti della Forrester Creations per far spazio a uno dei rampolli del fratello di sua madre. Stanco di essere trattato come un parente di serie B, punterà i piedi per avere giustizia. Intanto a Il Giardino Bill si renderà conto che Poppy è un viso a lui conosciuto e cercherà di capire chi sia.

Beautiful Anticipazioni 31 maggio 2025: Zende accusa Ridge di fare favoritismi

Zende si sente un Forrester di serie B non sopporta più alcune dinamiche interne alla sua famiglia e legate all’azienda. Il ragazzo non ha mai accettato che RJ e prima di lui Thomas, prendessero dei posti importanti alla maison solo perché figli di Ridge. Il giovane rampollo di suo zio, Ridge junior, ha poi un aggravante: è l’unico figlio della coppia d’oro formata dallo stilista e da Brooke e per questo ha sempre goduto di un’attenzione speciale. Per il giovane designer tutto questo deve finire ed è tempo che alla casa di moda cominci a esserci più meritocrazia. Zende accuserà Ridge di fare favoritismi e per dimostrargli che ha ragione gli farà un esempio concreto: perché è stato RJ a lavorare con Eric e non è stato invece chiamato lui?

Ridge cerca di calmare Zende, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Zende sarà molto nervoso e deluso dall’atteggiamento sia di suo nonno che di suo zio ma riterrà soprattutto quest’ultimo responsabile di quanto sta succedendo. Si perché è colpa di Ridge se RJ ha avuto un posto d’onore in azienda sebbene abbia da sempre dichiarato di non voler disegnare e di non voler lavorare nell’attività di famiglia. Ridge si limiterà a rispondere che la decisione di assoldare suo figlio per la nuova collezione è stata di Eric e lui non c’entra nulla in questa storia, anzi ne è venuto a conoscenza a cose fatte. Il designer non potrà certo dire che la decisione del patriarca è stata necessaria perché il suo nipotino minore aveva scoperto la sua malattia ed era quindi l’unica persona a cui potesse chiedere aiuto per la sua nuova linea.

Beautiful Anticipazioni: Bill sicuro di aver già visto Poppy

Ridge non calmerà Zende e il giovane sarà tanto furioso da lamentarsi con Thomas e Hope della terribile ingiustizia che ha subito. Intanto Bill è tornato a pungolare Sheila a Il Giardino e ha intenzione di farlo per tutta la sua permanenza al ristorante. La sua attenzione è stata però attirata da una persona al tavolo accanto. Si tratta di Poppy, a pranzo in compagnia della figlia, che il magnate è sicuro di aver già visto e di averci avuto a che fare tanti anni prima. Il tempo gli ha fatto dimenticare il suo nome ma è sicuro di conoscere quella donna accanto a lui. Deciso a capire che tipo di conoscenza ci sia stata, il magnate si avvicinerà alle Nozawa.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.