Beautiful Anticipazioni: Il 2 giugno 2025 la Soap si allunga e prende il posto di Tradimento. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Novità nel palinsesto di Canale 5 del 2 giugno 2025. Nel giorno della Festa della Repubblica le Soap subiscono qualche cambiamento. Stop a Tradimento e largo a un appuntamento più lungo con Beautiful. Ecco cosa succederà nel primo lunedì di giugno.

Lunedì inconsueto per il palinsesto di Canale5. Il 2 giugno 2025 la programmazione delle Soap Mediaset subirà un piccolo cambiamento e l’appuntamento di Beautiful, che inizierà regolarmente alle 13.50 circa, si allungherà sino a diventare un vero e proprio lungo appuntamento con gli stilisti della Forrester Creations. Ma cosa succederà nel daytime del giorno della Festa della Repubblica? Scopriamolo insieme.

Beautiful: La Soap si allunga e prende il posto di Tradimento

Beautiful andrà regolarmente in onda nella giornata del 2 giugno 2025. Non dovremo quindi rinunciare al nostro consueto appuntamento con gli stilisti della Forrester Creations, che non prenderanno alcuna pausa nemmeno in un giorno di festa come questo. La Soap americana sarà trasmessa a partire dalle ore 13.50 e ci farà compagnia per circa un’oretta, lasciando poi il posto alla pillola giornaliera de L’Isola dei Famosi, a cui poi seguirà una ricca e lunga puntata di The Family.

Beautiful sarà trasmesso nel suo orario e occuperà quello di solito occupato da Tradimento, che invece non sarà trasmesso. Solo le vicende di Guzide e della sua famiglia si prenderanno una breve pausa, per poi tornare il 3 giugno 2025, seguite da La Forza di Una Donna, il nuovo appuntamento del daytime.

Beautiful: la Soap va in onda in replica

Oltre a questa scelta, Mediaset ne ha voluto fare un’altra. Per non far perder alcuna puntata ai fan della Soap, molti dei quali probabilmente non davanti alla TV per via del giorno di festa, la rete ha deciso di mandare in onda una replica, anzi delle repliche. Saranno trasmessi degli episodi già visti nei giorni precedenti.

Questa decisione impedirà di perdere qualsiasi novità in casa Forrester e si riprenderà regolarmente, con le puntate inedite, martedì 3 giugno 2025. The Family continuerà invece la sua narrazione, complice il fatto che gli episodi di questa Soap sono già disponibili su Mediaset Infinity nella sezione Dreamers Love.

Beautiful Anticipazioni del 2 giugno 2025

Negli episodi di Beautiful in onda il 2 giugno 2025 rivedremo Zende ribellarsi e prendersela con suo zio Ridge; il Forrester cercherà di calmare il nipote, conscio di non potergli rivelare che suo nonno sta morendo e tenterà di dare delle spiegazioni al figlio di sua sorella, stanco di sentirsi un Forrester di serie B e soprattutto furioso di essere sempre vittima dei favoritismi di suo zio verso i suoi figli.

Rivedremo anche Finn alle prese con sua madre Li, convinta che il ragazzo debba tenere alla larga sua cugina e che non debba permetterle di stare così vicina a lui e a Steffy. Il dottore sarà però più che mai convinto di voler continuare a frequentare Luna, che lui ritiene una ragazza assennata e gentile e che pure sua moglie apprezza, visto quello che ha fatto per RJ.

Vedremo anche Bill alle prese con Poppy. Lo Spencer è convinto di avere già visto la Nozawa ma non ricorda dove sia successo e quando. Il magnate sta cercando di fare memoria ma fatica a capire dove si siano già incontrati. La madre di Luna continua a non dargli alcuna udienza e a ribadire di non avere alcuna idea di chi lui sia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.