La Promessa Anticipazioni 2 giugno 2025: Manuel chiede a Romulo un grande favore, proteggere Jana da Cruz!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Manuel chiedere aiuto a Don Romulo per salvare Jana da Cruz!

Manuel ha molta paura che possa succedere qualcosa a Jana, per questo dovrà intervenire nella puntata de La Promessa in onda il 2 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Il marchese chiederà a Don Romulo di occuparsi della sua fidanzata e di proteggerla da probabili ritorsioni da parte di Cruz, furiosa per le loro nozze. Intanto Maria sentirà la mancanza di Salvador e la sua amica le starà vicino mentre Petra e Santos saranno molto vicini a sbarazzarsi di Marcelo, che non riuscirà a raccontare a Teresa del suo nuovo sbaglio. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 2 giugno 2025: Manuel chiede a Don Romulo di proteggere Jana

Cruz è una furia e ha intimato a tutti il silenzio. Nessuno deve parlare della relazione tra Manuel e Jana e chiunque deve fare finta che non sia mai esistita e che i due non abbiano provato a sposarsi in segreto. Il giovane marchese ha capito che sua madre non lo perderà tanto facilmente ma che soprattutto cercherà di rendere impossibile la vita alla sua Jana. Per questo motivo dovrà correre immediatamente ai ripari. Manuel chiederà aiuto a Don Romulo e lo pregherà di proteggere la sua amata da ogni pericolo e da ogni ritorsione da parte della marchesa, che sicuramente vorrà vendetta.

Marcelo sempre più nei guai, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Marcelo sta combinando un guaio dopo l’altro e Teresa ha molta paura che suo marito finirà per farli cacciare entrambi dalla tenuta. La cameriera spera che questo non avvenga ma perché non capiti, il suo consorte deve smetterla di fare errori. Purtroppo per lei Marcelo si ritroverà di nuovo nei guai. Il giovane cercherà di raccontare tutto alla moglie ma lei, stanca di tutta questa situazione, si rifiuterà di ascoltarlo. Intanto Maria rivelerà a Jana di sentire la nostalgia di Salvador e la sua amica tenterà di starle accanto e di darle conforto.

La Promessa: Petra e Santos sempre più scatenati

Petra vuole cacciare Marcelo dalla tenuta e con lui Teresa. La governante vuole punire la cameriera per aver dimenticato, troppo presto per lei, il suo Feliciano e per questo desidera distruggere la loro vita. Con l’aiuto di Santos sta rendendo difficile il lavoro al povero Marcelo, per nulla portato per il ruolo da valletto e ora vittima dei piani malefici dei due alleati. Petra ribadirà a Santos di voler raggiungere al più presto il suo obiettivo e poi gli ricorderà il perché delle sue mosse. Gli spiegherà di non essere interessata a mettere le mani sul denaro dei nobili che servono ma vuole che i ricchi si sentano in debito con loro per poi poterli manovrare a proprio vantaggio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 7 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.