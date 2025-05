Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° maggio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia ed incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione, oggi Tradimento non va in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° maggio 2025 - la sfilata sta impegnando tutti i dipendenti della Forrester Creations, e vedremo Ridge fare le ultime modifiche ai suoi abiti esattamente come Eric. Lo stilista sarà più che mai determinato a vincere la sfida con suo padre e a dargli una bella lezione. Gli ospiti non saranno ovviamente al corrente di quello che sta succedendo e penseranno che la casa di moda di Los Angeles abbia solo voluto strafare creando ben due collezioni di alta moda. Intanto mentre Donna sarà sempre più preoccupata per Eric e lo osserverà per correre in suo soccorso qualora ne avesse necessità, RJ riceverà le lodi del suo amato nonnino e si renderà conto che qualcosa non va. Thomas e Hope guarderanno con occhi ammirati Ridge ma non dimenticheranno i loro impegni. Tra non molto toccherà a loro rimboccarsi le maniche per pensare a una nuova collezione... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 1° maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 1° maggio 2025 - Hulya e Nedret hanno un altro duro scontro telefonico. Quest'ultima ricorda alla prima che il 25% della casa in cui si sta per traferire le appartiene, ma Hulya le ricorda che è stata ripudiata dai suoi genitori ben 40 anni fa. Furibonda, Nedret giura che quella casa diventerà un inferno per i Soykan. Poi, la signora, giunta nella sua nuova dimora, ripensa al momento in cui la sua casa è andata in fiamme: è disperata. Intanto, Aslan giunge al porto turistico, dove i lavoratori sono in rivolta. Lui assicura loro che entro due giorni i debiti del loro vecchio capo saranno saldati. Inoltre, Aslan e Serap ricevono una telefonata che li avvisa che le condizioni di Melek sono piuttosto gravi, ha un'emorragia interna e dovrà essere operata d'urgenza. In un secondo momento, Devin raggiunge l'avvocatessa, poiché ha capito che c'è il suo zampino: non è stata Hulya, ma Serap ad ordinare alla detenuta d'incastrare Leyla. Per finire, Aslan ed Ilyas s'incontrano al porto, poiché quest'ultimo ha una proposta per lui. Aslan si rifiuta, Ilyas estrae la pistola, ma all'improvviso arriva la polizia. Devin accorre sul posto, così Aslan capisce che è stata lei ad allertare gli agenti: aveva paura che potesse morire in uno scontro a fuoco con il nemico. Nel frattempo, gli uomini di Nedret consegnano a Hulya alcuni dei mobili di Villa Soykan, buttandoli a terra con fare sprezzante. La parente, in videochiamata, assiste alla scena compiaciuta. Allora, la signora dà fuoco agli oggetti e ad alcuni degli scagnozzi presenti. Nedret e Hulya hanno un altro duro confronto. Il protagonista, invece, spiega a Devin che è costretto a fare qualcosa che non vorrebbe per poter uscire da una brutta situazione. La giovane prega Aslan di non mettere a repentaglio la sua vita. Inoltre, Devin gli racconta che Serap sta facendo in modo che Leyla venga condannata all'ergastolo. Nel mentre, Melek sta per entrare in sala operatoria... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 28 aprile al 2 maggio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 1° maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° maggio 2025 - Salvador lascerà per sempre la tenuta. Il cameriere commuoverà tutti i suoi amici ma soprattutto Maria, che faticherà a trattenere lacrime e avrà paura di non poter più rivedere il suo amato. Marcelo, il marito di Teresa, prenderà il suo posto e comincerà a lavorare come valletto. Sua moglie non sarà però tranquilla e lo metterà in guardia da compiere qualsiasi tipo di errore; non vorrà infatti compromettere la loro permanenza a palazzo. Simona riceverà una lettera da parte di sua figlia e avrà buone notizie. Virtudes le dirà di aver cominciato con successo una nuova vita. Don Ricardo osserverà Don Romulo e comincerà a sospettare che il suo collega gli stia nascondendo qualcosa mentre Curro si sentirà sempre più a disagio a causa di Julia che non smetterà di tormentarlo con le sue domande. La presenza della giovane irriterà pure Cruz che non ha ancora avuto modo di incontrare la nuova arrivata... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 aprile al 4 maggio 2025.