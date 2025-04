La Promessa Anticipazioni 1° maggio 2025: Addio a Salvador, al suo posto arriva Marcelo!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° maggio 2025 su Rete4 vedremo che Salvador saluterà tutti e lascerà il suo posto a Marcelo, il marito di Teresa. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame complete della Soap.

La Promessa ci aspetta con un altro appuntamento il 1° maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Salvador lascerà per sempre la tenuta. Il cameriere commuoverà tutti i suoi amici ma soprattutto Maria, che faticherà a trattenere lacrime e avrà paura di non poter più rivedere il suo amato. Marcelo, il marito di Teresa, prenderà il suo posto e comincerà a lavorare come valletto. Sua moglie non sarà però tranquilla e lo metterà in guardia da compiere qualsiasi tipo di errore; non vorrà infatti compromettere la loro permanenza a palazzo. Simona riceverà una lettera da parte di sua figlia e avrà buone notizie. Virtudes le dirà di aver cominciato con successo una nuova vita. Don Ricardo osserverà Don Romulo e comincerà a sospettare che il suo collega gli stia nascondendo qualcosa mentre Curro si sentirà sempre più a disagio a causa di Julia che non smetterà di tormentarlo con le sue domande. La presenza della giovane irriterà pure Cruz che non ha ancora avuto modo di incontrare la nuova arrivata.

La Promessa Anticipazioni 1° maggio 2025: Salvador dice addio alla tenuta

Salvador dirà addio per sempre a Maria. È arrivato il momento di salutare per sempre il buon cameriere, che ha trovato un nuovo posto di lavoro - più remunerativo - a casa di un’altra famiglia di nobili. Il giovane saluterà tutti i suoi amici e i suoi colleghi e sarà un momento di grande commozione. Maria tratterrà a stento le lacrime e inizierà a pensare di non poter più vedere il suo innamorato. Marcelo prenderà il suo posto e comincerà a lavorare come valletto. Teresa lo metterà in guardia e gli chiederà di non commettere alcun errore altrimenti la loro permanenza a palazzo sarà compromessa. Il marito della cameriera farà molta fatica ad abituarsi alle regole rigide e alle imposizioni dell’etichetta previste alla tenuta.

La Promessa: Don Riccardo sospetta che Don Romulo gli nasconda qualcosa

Don Romulo sta proteggendo Pia e non vuole che nessuno sappia che l’ex governante è viva e che si nasconde nella capanna di Ramona. Don Ricardo comincerà a sospettare che il suo collega gli stia nascondendo qualcosa. Lo vedrà sempre più strano e circospetto, tanto da pensare che possa essergli successo qualcosa di molto grave. Il maggiordomo di Cruz dovrà stare molto attento a che il padre di Santos non scopra tutta la verità su quello che sta nascondendo. Intanto Simona avrà buone notizie da parte di sua figlia. Virtudes le dirà di aver cominciato con successo una nuova vita e di essere finalmente felice.

Curro infastidito da Julia, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Julia sta tormentando Curro con tante domande sulla guerra. La ragazza è molto curiosa di sapere cosa sia successo al fronte, ma il barone non ha alcuna intenzione di risponderle o meglio è infastidito di doverle raccontare tutto, ma soprattutto di rivangare dei momenti per lui molto difficili. Curro comincerà a chiedersi come mai la giovane sia così interessata all’evento bellico ma non sospetterà ancora che la nuova arrivata possa nascondere qualcosa, come invece presto scopriremo. Intanto Cruz verrà a sapere che alla tenuta è arrivato una nuova ospite e sarà particolarmente irritata dal fatto di non averla ancora incontrata.

