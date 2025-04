The Family Anticipazioni 1° maggio 2025: Melek tra la vita e la morte. Leyla verrà condannata all'ergastolo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Maxi Puntata di The Family in onda il 1° maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Melek viene operata d'urgenza: se morirà, Leyla non uscirà più di prigione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella maxi puntata in onda il 1° maggio 2025 prima alle 14:10 e poi alle 16:10, Hulya e Nedret hanno un altro duro scontro telefonico. Quest'ultima ricorda alla prima che il 25% della casa in cui si sta per traferire le appartiene, ma Hulya le ricorda che è stata ripudiata dai suoi genitori ben 40 anni fa. Furibonda, Nedret giura che quella casa diventerà un inferno per i Soykan. Poi, la signora, giunta nella sua nuova dimora, ripensa al momento in cui la sua casa è andata in fiamme: è disperata. Intanto, Aslan giunge al porto turistico, dove i lavoratori sono in rivolta. Lui assicura loro che entro due giorni i debiti del loro vecchio capo saranno saldati. Inoltre, Aslan e Serap ricevono una telefonata che li avvisa che le condizioni di Melek sono piuttosto gravi, ha un'emorragia interna e dovrà essere operata d'urgenza. In un secondo momento, Devin raggiunge l'avvocatessa, poiché ha capito che c'è il suo zampino: non è stata Hulya, ma Serap ad ordinare alla detenuta d'incastrare Leyla. Per finire, Aslan ed Ilyas s'incontrano al porto, poiché quest'ultimo ha una proposta per lui. Aslan si rifiuta, Ilyas estrae la pistola, ma all'improvviso arriva la polizia. Devin accorre sul posto, così Aslan capisce che è stata lei ad allertare gli agenti: aveva paura che potesse morire in uno scontro a fuoco con il nemico. Nel frattempo, gli uomini di Nedret consegnano a Hulya alcuni dei mobili di Villa Soykan, buttandoli a terra con fare sprezzante. La parente, in videochiamata, assiste alla scena compiaciuta. Allora, la signora dà fuoco agli oggetti e ad alcuni degli scagnozzi presenti. Nedret e Hulya hanno un altro duro confronto. Il protagonista, invece, spiega a Devin che è costretto a fare qualcosa che non vorrebbe per poter uscire da una brutta situazione. La giovane prega Aslan di non mettere a repentaglio la sua vita. Inoltre, Devin gli racconta che Serap sta facendo in modo che Leyla venga condannata all'ergastolo. Nel mentre, Melek sta per entrare in sala operatoria...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.