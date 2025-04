Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° maggio 2025: Thomas e Hope pronti a tornare all'attacco ma prima è l'ora della sfilata

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° maggio 2025 su Canale5 vedremo che Thomas e Hope sono pronti a tornare all'attacco e a creare una nuova collezione per la Hope for the Future. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La sfilata sta impegnando tutti i dipendenti della Forrester Creations e nella puntata di Beautiful in onda il 1° maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Ridge fare le ultime modifiche ai suoi abiti esattamente come Eric. Lo stilista sarà più che mai determinato a vincere la sfida con suo padre e a dargli una bella lezione. Gli ospiti non saranno ovviamente al corrente di quello che sta succedendo e penseranno che la casa di moda di Los Angeles abbia solo voluto strafare creando ben due collezioni di alta moda. Intanto mentre Donna sarà sempre più preoccupata per Eric e lo osserverà per correre in suo soccorso qualora ne avesse necessità, RJ riceverà le lodi del suo amato nonnino e si renderà conto che qualcosa non va. Thomas e Hope guarderanno con occhi ammirati Ridge ma non dimenticheranno i loro impegni. Tra non molto toccherà a loro rimboccarsi le maniche per pensare a una nuova collezione.

Ultimi preparativi per Eric ma anche per Ridge. Manca pochissimo all’inizio della sfilata che decreterà chi tra i Forrester è il miglior stilista. Padre e figlio sono pronti a salire in passerella per dimostrare di avere avuto ragione e chi per un motivo e chi per un altro, non vede l’ora di alzare la coppa della vittoria. RJ sarà molto contento di aiutare suo nonno ma comincerà a sospettare che ci sia qualche novità che nessuno ancora gli ha voluto dire. Ridge invece si avvarrà dell’aiuto di Thomas, Zende e Paris, che guarderanno con occhi ammirati lo stilista all’opera e che spereranno di avere pure loro l’occasione giusta per dimostrare il proprio valore. A pensarlo sarà soprattutto Thomas, che non vedrà l’ora di tornare all’attacco.

Beautiful: Thomas e Hope pronti a tornare all’attacco

Thomas sarà molto colpito dal talento di suo padre, esattamente come lo era da bambino. Il ragazzo non vedrà l’ora che la sfilata finisca e che la Forrester possa finanziare altre produzioni oltre a quelle di alta moda. Il giovane vuole dedicarsi alla Hope for the Future insieme a Hope e desidera creare una nuova collezione per bissare il successo di quella presentata a Roma. Intanto Donna sarà molto in ansia per il suo Eric e Katie le prometterà di starle accanto e di aiutarla qualora ce ne sia bisogno e non solo materialmente ma anche spiritualmente. Le due sorelle Logan si faranno forza l’un l’altra in questa situazione diventata pesante per tutti.

Per Ridge ed Eric è tempo di scendere in pista, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

La sfilata organizzata dalla Forrester Creations è stata presentata come un grande evento. Nessuno degli ospiti sa che dietro a quello che sta per succedere sulla passerella, c’è la guerra tra i due Forrester. Lauren ed Esther, già in azienda, saranno sempre più interessate a entrambe le collezioni. La Valentine continuerà a essere ammirata dalla bravura di Eric e sarà emozionatissima di averlo finalmente conosciuto… ma sarà altrettanto felice di aver conosciuto Charlie, con cui comincerà un dolce flirt, appena accennato ma che potrebbe pure diventare qualcosa di serio. Sarà davvero così oppure Charlie si innamorerà seriamente di questo particolare personaggio appena arrivato da Genoa City insieme a Lauren Fenmore?

