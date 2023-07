Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 25 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 25 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 luglio 2023 - Steffy sarà presa nuovamente dallo sconforto. La Forrester, dopo la visita di Baker, scoppierà in lacrime e Liam tenterà di consolarla. Il ragazzo la spronerà a lottare per i suoi figli e le prometterà di esserci sempre per lei. Poi le consiglierà di richiamare Li e di parlarle di nuovo, stavolta da sola, della cerimonia in onore di Finn. Steffy manderà un messaggio alla suocera, che lascerà l’ospedale e il capezzale del figlio, per raggiungere la nuora a casa. Quando arriverà la vedrà in compagnia del suo ex marito e non potrà fare a meno di esserne infastidita. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 luglio 2023 - Hunkar, per dare ulteriormente prova di non aver mai smesso di stare dalla parte dell'ex sarta, si sta dirigendo verso casa della propria rivale in amore. La donna sa che Demir ha portato lì i nipotini, e vuole andarli a riprendere per riportarli alla Altun. Dopo aver riabbracciato Adnan e Leyla, Hunkar spiazza il figlio, tendendogli una mano: gli chiede di mettere fine a questa faida famigliare, che va avanti anche da troppo tempo, e gli propone di tornare alla tenuta. Che cosa le risponderà lo Yaman? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 25 luglio 2023 - Mauro gelerà Leonor. Il cameriere cercherà di convincere la marchesina a rinunciare ai suoi progetti di fuga. È infatti convinto che tra loro non possa funzionare, viste le rinunce che la ragazza dovrebbe fare per stare con un uomo umile come è lui. Intanto Catalina metterà a tacere Petra mentre Jimena, consigliata da Cruz, cercherà di avvicinarsi a Manuel e di consolidare il loro rapporto, proponendogli di aiutarlo con le riparazioni del suo velivolo. I due finiranno davvero per trovare dei punti in comune e la cosa non farà per nulla piacere a Jana, che li vedrà. Salvador salverà Maria Fernandez da un pericoloso incidente; tra i due ragazzi inizierà una bella amicizia. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 25 luglio 2023 - Mehdi sarà pronto a dire addio a Zeynep. Dopo aver scoperto la verità su Faruk, il Karaca ha dormito in officina. Kibrit ha cercato di consolarlo ma senza grande successo. Convinto di non poter fare nulla per conquistare il cuore di sua moglie, deciderà di lasciarla andare e di farla partire per Londra. Intanto Zeynep sarà molto preoccupata e sarà convinta che mentire al marito sia stato un grave errore. La sua amica Emine cercherà di spingerla ad approfittare di questo momento per stare insieme al suo Faruk e riprendesi la sua vita mentre Sakine si preoccuperà che sua figlia mandi all’aria i suoi sforzi ma Sultan sarà convinta che il matrimonio si possa salvare. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 25 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 25 luglio​ 2023 - Patricia implora Angel di intervenire a suo favore con Don Francisco, ma il giovane è sempre più convinto che sua madre sia responsabile della scomparsa di Ines. Nel frattempo, Carmen e Victor decidono di rompere il loro fidanzamento. Victor è devastato per la perdita di sua madre e ha bisogno di trascorrere del tempo da solo. Manu continua a fingere di essere una ragazza timida e riservata quando è con lo zio, narrandogli un mucchio di menzogne. Maria confida a Tirso che Maria è in realtà un ragazzo trans e lui si dice pronto ad appoggiarla quando deciderà di rendere la cosa pubblica. Julia non riesce ad accettare che Tirso rifiuti il suo aiuto ed è profondamente demoralizzata per questo, ma Leo per consolarla le organizza una sorpresa. Faustino affronta il suo primo giorno di lavoro, durante il quale Linda lo mette alla prova. Le continue voci su una possibile relazione tra Patricia e Ventura spingono Víctor a lanciare un ultimatum a Ventura: cacciare Patricia di casa. La donna è costretta a tornare alla pensione, ma durante il tragitto incontra Angel e gli propone di condividere una casa insieme, ma il ragazzo rifiuta l'offerta. Poco dopo, si imbatte in Francisco, che la tratta con freddezza, e lei sembra essere molto provata dall'incontro. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

