My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 25 luglio 2023: Mehdi rinuncia a Zeynep ed è pronto a dirle addio!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 25 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi sarà pronto a rinunciare per sempre a Zeynep.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda il 25 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Mehdi sarà pronto a dire addio a Zeynep. Dopo aver scoperto la verità su Faruk, il Karaca ha dormito in officina. Kibrit ha cercato di consolarlo ma senza grande successo. Convinto di non poter fare nulla per conquistare il cuore di sua moglie, deciderà di lasciarla andare e di farla partire per Londra. Intanto Zeynep sarà molto preoccupata e sarà convinta che mentire al marito sia stato un grave errore. La sua amica Emine cercherà di spingerla ad approfittare di questo momento per stare insieme al suo Faruk e riprendesi la sua vita mentre Sakine si preoccuperà che sua figlia mandi all’aria i suoi sforzi ma Sultan sarà convinta che il matrimonio si possa salvare.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi deluso da Zeynep

Litigi e incomprensioni stanno soffocando Zeynep ma anche Mehdi. Il ragazzo ha scoperto di essere stato imbrogliato. Faruk non è il fratellastro di sua moglie, bensì il suo ex fidanzato. Il Karaca comincerà a pensare di non avere alcuna chance con la ragazza e sconsolato, non riuscirà nemmeno a tornare a casa. Dormirà in officina e l’indomani Kibrit cercherà di consolarlo ma senza grande successo.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep ha l’occasione di partire con Faruk

Dopo la disastrosa serata passata a casa dei suoi genitori adottivi, Zeynep sarà distrutta. La ragazza rivelerà a Nermin che Mehdi ha visto le foto di lei e Faruk e ha scoperto tutto. La giovane sarà molto delusa per essere stata coinvolta, suo malgrado, in questa bugia ma Emine la spingerà a vedere questa situazione come l’opportunità che cercava per fuggire. Le dirà di cogliere l'occasione di stare con Faruk e di lasciare per sempre Mehdi. Intanto Sakine rivelerà a Sultan di essere molto in ansia. Il matrimonio di sua figlia sta per essere distrutto.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi rinuncia a Zeynep

Sultan sarà convinta che le nozze tra Zeynep e Mehdi possano salvarsi ma il Karaca sarà di tutt’altro avviso. Il ragazzo si sarà ormai convinto che Zeynep non possa essere sua moglie e che debba partire a Londra con Faruk. Per questo, dopo essersi confidato con Nuh, chiederà a Kibrit di portare del denaro alla consorte alla fermata dell’autobus, su cui salirà anche Faruk, che le proporrà di partire insieme.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.