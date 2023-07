Un Altro Domani Anticipazioni 25 luglio 2023: Angel sospetta di sua madre Patricia

Anticipazioni TV

Un Altro Domani: Ventura confida a Victor del tradimento di sua madre

Elena ha convinto Tirso a restare un po' a casa sua e durante la sera il ragazzo ha nuovamente un capogiro. Mario è fermamente convinto che sua nipote sia una brava ragazza e che debba solo mostrare più carattere. Tuttavia, Manuela dimostra di essere ben consapevole delle proprie capacità e di voler solo evitare i suoi doveri. Nel frattempo, Julia e Leo decidono a malincuore di non vivere più insieme per convincere Diana a ritornare a casa ma lei alla fine accetta la presenza del giovane. Ventura confida a Victor che sua madre lo tradiva e aspettava un figlio dal suo amante. Il funerale di Ines è stato privo di emozioni, quindi Linda decide di organizzare una commemorazione al Rio Club per onorare la sua memoria e far sentire il calore di chi la amava davvero. Tuttavia, Victor non si presenta e quando Carmen va a trovarlo, lui le dice chiaramente che ha bisogno di stare da solo.

Un Altro Domani: Maria vuole che tutti sappiano di Dani

Julia dopo aver visto un'ambulanza a Robledillo corre da Tirso ma lui si fa negare. Dani, intanto, chiede alla madre di essere chiamata col suo nome maschile anche pubblicamente: è giunto il momento di mostrarsi così com'è. A Rio Muni Víctor rompe il fidanzamento con Carmen lasciando la ragazza davvero sconvolta: non riesce a trovare una spiegazione al perché Víctor voglia affrontare il dolore per la perdita di sua madre da solo. Presto però si rende conto che dietro c'è qualcos'altro e ha intenzione di scoprirlo...

Julia è veramente preoccupata per Tirso, il ragazzo dal canto suo sembra stia ritrovando serenità con l'aiuto dell'amica Elena. I due si confidano molto ed Elena arriva anche a rivelargli la verità su Dani e sulla sua decisione di uscire allo scoperto.

Patricia spera che Angel interceda per Lei con Francisco, nella puntata di Un Altro Domani del 25 luglio 2023

Patricia implora Angel di intervenire a suo favore con Don Francisco, ma il giovane è sempre più convinto che sua madre sia responsabile della scomparsa di Ines. Nel frattempo, Carmen e Victor decidono di rompere il loro fidanzamento. Victor è devastato per la perdita di sua madre e ha bisogno di trascorrere del tempo da solo. Manu continua a fingere di essere una ragazza timida e riservata quando è con lo zio, narrandogli un mucchio di menzogne. Maria confida a Tirso che Maria è in realtà un ragazzo trans e lui si dice pronto ad appoggiarla quando deciderà di rendere la cosa pubblica. Julia non riesce ad accettare che Tirso rifiuti il suo aiuto ed è profondamente demoralizzata per questo, ma Leo per consolarla le organizza una sorpresa. Faustino affronta il suo primo giorno di lavoro, durante il quale Linda lo mette alla prova. Le continue voci su una possibile relazione tra Patricia e Ventura spingono Víctor a lanciare un ultimatum a Ventura: cacciare Patricia di casa. La donna è costretta a tornare alla pensione, ma durante il tragitto incontra Angel e gli propone di condividere una casa insieme, ma il ragazzo rifiuta l'offerta. Poco dopo, si imbatte in Francisco, che la tratta con freddezza, e lei sembra essere molto provata dall'incontro.

