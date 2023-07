Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy, dopo la visita di Baker, sarà ancora più disperata. Liam la spingerà a non arrendersi e di farlo per Kelly e Hayes.

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy sarà presa nuovamente dallo sconforto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, dopo la visita di Baker, scoppierà in lacrime e Liam tenterà di consolarla. Il ragazzo la spronerà a lottare per i suoi figli e le prometterà di esserci sempre per lei. Poi le consiglierà di richiamare Li e di parlarle di nuovo, stavolta da sola, della cerimonia in onore di Finn. Steffy manderà un messaggio alla suocera, che lascerà l’ospedale e il capezzale del figlio, per raggiungere la nuora a casa. Quando arriverà la vedrà in compagnia del suo ex marito e non potrà fare a meno di esserne infastidita.

Anticipazioni Beautiful: Liam spinge Steffy a combattere per i suoi figli

Steffy faticherà a riprendersi dalla dolorosa morte di Finn. La ragazza potrà però sempre contare sui suoi genitori e su Liam, accorso ancora una volta da lei. Lo Spencer le prometterà di starle vicino e di fare da padre ad Hayes, qualora lei lo desideri e la spronerà a lottare per i suoi figli dopo che Baker avrà lasciato il suo appartamento. Il detective è arrivato a Malibù per restituirle gli effetti personali suoi e del marito e Steffy ha avuto un altro colpo a cuore nel riavere la fede nuziale e il portafoglio del Finnegan. Liam l’abbraccerà e la spingerà a conservare questi oggetti per il suo bambino, che presto vorrà sapere qualcosa di più del suo papà.

Beautiful Anticipazioni: Liam consiglia a Steffy di richiamare Li

Finn è vivo ma nessuno deve saperlo. Li ha deciso di mantenere questo segreto ma anche di imbrogliare Steffy, affinché la Forrester e la sua famiglia, stiano lontano da lui. La dottoressa vuole proteggere il suo bambino costi quel che costi ma non potrà di certo rompere di netto i suoi rapporti con la nuora, per non destare sospetti. Per questo accetterà di ritornare a Malibù quando Steffy, consigliata da Liam, le chiederà di tornare da lei, per parlare di una cosa importante.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li infastidita dalla presenza di Liam a casa di Steffy

Li arriverà alla casa al mare proprio mentre Liam abbraccerà la sua ex moglie e comincerà a sospettare che tra i due ragazzi possa esserci ancora dell’amore. Questa visione non le farà per nulla piacere e la renderà ancora più fredda e distaccata. Steffy e Liam si accorgeranno subito che qualcosa non va nella dottoressa ma la Forrester cercherà di non darci troppo peso. Tenterà invece di trovare finalmente un appoggio in sua suocera.

