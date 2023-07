La Promessa Anticipazioni 25 luglio 2023: Mauro gela Leonor. Il loro amore non potrà mai durare!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Mauro farà capire a Leonor che la loro relazione comporterà grandi e insostenibili rinunce per lei. Il loro amore, per questo motivo, non potrà durare a lungo. Intanto Manuel...

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Mauro gelerà Leonor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cameriere cercherà di convincere la marchesina a rinunciare ai suoi progetti di fuga. È infatti convinto che tra loro non possa funzionare, viste le rinunce che la ragazza dovrebbe fare per stare con un uomo umile come è lui. Intanto Catalina metterà a tacere Petra mentre Jimena, consigliata da Cruz, cercherà di avvicinarsi a Manuel e di consolidare il loro rapporto, proponendogli di aiutarlo con le riparazioni del suo velivolo. I due finiranno davvero per trovare dei punti in comune e la cosa non farà per nulla piacere a Jana, che li vedrà. Salvador salverà Maria Fernandez da un pericoloso incidente; tra i due ragazzi inizierà una bella amicizia.

Anticipazioni La Promessa: Mauro gela Leonor

La cena tra i Lujan e i Duchi di Belmonte ha convinto Mauro che la sua relazione con Leonor non potrà mai funzionare. Il ragazzo deciderà di parlare con la sua amata e di mettere in chiaro le cose. Il cameriere gelerà la marchesa invitandola a rinunciare ai loro progetti di fuga. Se davvero dovessero lasciare la tenuta, Leonor dovrebbe adattarsi a una vita che non le si addice, rinunciando a tutte le sue comodità. La figlia di Cruz ci rimarrà molto male. Intanto Catalina, avvertita da Simona, rimetterà al suo posto Petra e le imporrà di mantenere il segreto su Lope.

La Promessa Anticipazioni: Jimena riesce ad avvicinarsi a Manuel

Jimena non mollerà la presa su Manuel e dopo aver seguito i consigli di Cruz, proporrà a Manuel di stare con lui e di aiutarlo mentre ripara il suo aereo. Il Lujan accetterà la sua compagnia nell’hangar e i due riusciranno a trovare un punto in comune e ad avvicinarsi. Jana li vedrà e ne soffrirà moltissimo ma non potrà dire e fare nulla. Leonor si sfogherà con Manuel e gli rivelerà di soffrire per amore; la ragazza non gli svelerà però che a farla stare male è Mauro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Salvador salva la vita a Maria Fernandez

Padre Camillo proseguirà con la sua permanenza alla tenuta e continuerà a tormentare Pia con i suoi consigli. La donna non sopporterà più l’ingerenza del sacerdote, che approfitterà sempre più della disponibilità di Petra. Intanto Salvador salverà la vita a Maria Fernandez. Questo evento farà nascere tra loro una bella amicizia, che potrebbe trasformarsi presto in qualcos’altro. Intanto Teresa sarà sempre più in pericolo. Il Barone la insidia senza sosta e, fingendosi dolce e premuroso, le regalerà un prezioso profumo.

