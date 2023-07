Terra Amara Anticipazioni 25 luglio 2023: Hunkar chiede a Demir di tornare a casa. Pace fatta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 25 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar prova a tendere una mano a Demir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 luglio, alle 14.10, Hunkar va a riprendere Adnan e Leyla, i quali si trovavano a casa di Sevda, affinché possano riunirsi con Zuleyha. Dopodiché, la signora chiede a Demir di mettere fine alla faida famigliare, e gli propone di tornare alla tenuta...

Terra Amara Anticipazioni: Demir toglie di nuovo i bambini a Zuleyha...

Zuleyha era pronta a partire, impaziente di poter cominciare una nuova vita con Yilmaz ed i figlioletti in Germania. Purtroppo, però, il sogno si è infranto nel momento in cui ha visto Demir andarle incontro. Quest'ultimo, informato della sua imminente fuga, si è diretto in fretta e furia dalla moglie per fermarla. Ovviamente, lo Yaman le ha fatto una sfuriata in piena regola, ed in seguito, per l'ennesima volta, le ha strappato Adnan e Leyla dalle braccia.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha tentano di uccidere Hunkar...

Sia l'ex meccanico che l'Altun sono certi che sia stata Hunkar a fare la spia. Nessun altro a parte lei era a conoscenza del loro piano. Pertanto, entrambi hanno provato ad ucciderla. Prima l'Akkaya l'ha portata in un capanno abbandonato ed ha cercato di darle fuoco, poi la nuora ha impugnato un coltello ed ha cercato di trafiggerla. In realtà, però, gli amanti la stavano attribuendo una colpa che non ha: come rivela Sevda a Zuleyha, è stata Sermin, non la signora, a spifferare tutto al cugino.

Hunkar chiede a Demir di tornare alla tenuta, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 luglio 2023

Hunkar, per dare ulteriormente prova di non aver mai smesso di stare dalla parte dell'ex sarta, si sta dirigendo verso casa della propria rivale in amore. La donna sa che Demir ha portato lì i nipotini, e vuole andarli a riprendere per riportarli alla Altun. Dopo aver riabbracciato Adnan e Leyla, Hunkar spiazza il figlio, tendendogli una mano: gli chiede di mettere fine a questa faida famigliare, che va avanti anche da troppo tempo, e gli propone di tornare alla tenuta. Che cosa le risponderà lo Yaman?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.