Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 13 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 luglio 2023 - vedremo che il piano della Forrester funzionerà alla grande e Sheila verrà arrestata. Steffy, con la complicità di Taylor e Ridge, ha fatto piazzare dei microfoni a casa sua e ha registrato la confessione della Carter. Baker avrà finalmente le prove che gli servono per sbattere in cella la malefica rossa, che non potrà più scappare. Il sacrificio di Finn verrà vendicato. Rimarrà però un’altra cosa da fare e toccherà a Ridge risolverla. Lo stilista dovrà correre da Brooke per informarla che la notte di Capodanno Sheila l’ha sabotata e l’ha fatta ubriacare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 luglio 2023 - Naciye, adesso che è rimasta vedova, non trova il senso di rimanere nella casa in cui abitavano lei ed Hatip, quando quest'ultimo era ancora in vita. Pertanto, la donna ha messo l'abitazione in vendita. Demir ne è entrato a conoscenza, e gli è subito balenata in mente un'idea. Il ragazzo vuole acquistare l'immobile, ma non per se stesso: il suo sarà un regalo per Sevda. In questo modo, l'amante del defunto padre, potrà vivere a Cukurova. Come prenderà la madre la notizia del plateale gesto dello Yaman nei confronti di Sevda? Si prevedono fuoco e fiamme...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 13 luglio 2023 - la festa di compleanno di Cruz sarà un successo nonostante i cattivi presupposti. Poco prima della serata infatti, Mauro tornerà alla tenuta con la spesa sbagliata e Simona dovrà correre ai ripari, grazie all’aiuto di Lope. Il ragazzo, per darle una mano, sarà costretto a rivelare a tutti di essere lui la cuoca fantasma. Catalina si presenterà al ballo con l’abito di sua madre e, vista la somiglianza con la sua adorata moglie, Don Alonso avrà un colpo al cuore. Leonor invece sarà entusiasta dell’evento e questo lascerà Mauro con l’amaro in bocca. Il cameriere si renderà conto di quanto lui e la marchesina vivano la vita in maniera diversa. A conclusione della magnifica serata passata con i suoi amici, Cruz spiazzerà tutti con un annuncio importantissimo, che cambierà per sempre la vita di ogni abitante de La Promessa… e non solo. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 13 luglio 2023 - Mehdi si convincerà a incontrare Zeynep. Dopo il suo malore, Zeliha è riuscita a ottenere da suo figlio un sì, almeno a conoscere la sua probabile promessa sposa. Sakine invece farà fatica a ottenere la stessa risposta dalla figlia. Alla fine però i due ragazzi si incontreranno in un giardino, per prendere un tè. Mehdi rimarrà impressionato non solo dalla bellezza di Zeynep ma anche dalla sua intelligenza e lascerà alla giovane la decisione finale sul loro matrimonio. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 13 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 13 luglio​ 2023 - Tirso viene a sapere che è stata Olga a denunciare suo fratello che ora si trova in carcere. I due litigano pesantemente e Olga non si presenta all'appuntamento con Julia ed Elena. Julia resta molto delusa di questo abbandono, proprio quando aveva più bisogno di sostegno. La notizia inaspettata del trasferimento di Olga a Barcellona sorprende tutti, ma Tirso è chiaramente il più colpito. Nel frattempo, Julia riceve un regalo sorprendente e inaspettato. In Guinea, una delle fabbriche di tabacco di Ventura viene incendiata, facendo temere a Carmen e Victor che la guerra tra le loro famiglie possa solo peggiorare. Victor teme che suo padre don Ventura abbia manipolato Kiros per attaccare l'ebanisteria in cambio del denaro per saldare i suoi debiti. Carmen però tiene per se la cosa, non vuole rivelarlo a suo padre perché teme un licenziamento di Kiros. Diana è molto preoccupata perché Julia è apparsa troppo entusiasta del regalo di Leo, una bicicletta, teme che la figlia finisca per cedere alle sue lusinghe. Dani confessa a sua madre cosa ha fatto a Cloe, lasciandola sconvolta. Tuttavia, si giustifica dicendo di aver agito per amore. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

