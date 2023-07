Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 luglio 2023: Sheila finisce in manette. Per Steffy sarà la fine degli incubi?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Sheila verrà arrestata ma Ridge, Steffy e Taylor dovranno risolvere un'altra questione...

L’incubo di Steffy potrebbe essere finalmente finito. Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che il piano della Forrester funzionerà alla grande e Sheila verrà arrestata. Steffy, con la complicità di Taylor e Ridge, ha fatto piazzare dei microfoni a casa sua e ha registrato la confessione della Carter. Baker avrà finalmente le prove che gli servono per sbattere in cella la malefica rossa, che non potrà più scappare. Il sacrificio di Finn verrà vendicato. Rimarrà però un’altra cosa da fare e toccherà a Ridge risolverla. Lo stilista dovrà correre da Brooke per informarla che la notte di Capodanno Sheila l’ha sabotata e l’ha fatta ubriacare.

Anticipazioni Beautiful: Sheila viene arrestata

Steffy ha inchiodato Sheila e nonostante la Carter abbia tentato di ribaltare la situazione, per lei è arrivato il momento di pagare per i suoi crimini. La Forrester non ha ceduto alle provocazioni della malefica rossa e di certo non ha prestato il fianco alle sue calunnie. L’unica vera responsabile della morte di Finn è Sheila e nessun altro. E ora questa verità è ormai sulla bocca di tutti, FBI compreso. Sì perché Steffy, con la complicità di Taylor e Ridge, ha fatto piazzare dei microfoni in casa, convinta di stanare la malefica infermiera e registrare la sua confessione. Il suo piano è andato in porto e Baker, con grande soddisfazione, frenerà la fuga di Sheila e le stringerà personalmente le manette ai polsi, pronto a portarla in cella, dove passerà lungo tempo.

Beautiful Anticipazioni: L’incubo è finito ma c’è una nuova missione da compiere

Sheila verrà arrestata davanti a Steffy, Ridge e Taylor, che vedranno finalmente la giustizia fare il suo corso. La rossa urlerà contro di loro, promettendo e minacciando di tornare molto presto ma le sue saranno parole gettate al vento. Nessuno le darà credito e l’incubo sembrerà davvero finito. Steffy, così come Taylor, sentiranno che c’è un’altra questione da risolvere. Sheila ha confessato anche di aver sabotato Brooke e di averne causato la sbronza e madre e figlia non potranno di certo fare finta di nulla. Entrambe sproneranno Ridge – incerto sul da farsi, spaventato di tradire la fiducia di sua figlia - a correre da sua moglie, per rivelarle quanto appena scoperto. Il Forrester le ringrazierà di cuore e lascerà la casa sulla scogliera per compiere la sua missione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge corre da Brooke per dirle la verità

Brooke è da tempo convinta che qualcosa di molto di strano sia successo quella maledetta notte di Capodanno e che lei non possa aver ripreso a bere di sua spontanea volontà. La Logan avrà presto conferma dei suoi sospetti. Ridge arriverà a casa sua come una furia e sarà subito chiaro che qualcosa di molto importante sia successo nelle ore precedenti. Il Forrester le rivelerà che la malefica rossa ha scambiato le bottiglie di champagne e per questo lei si è ubriacata. Brooke sarà sconvolta. Ma ora che la verità è venuta a galla, le cose cambieranno oppure no? Ridge tornerà da lei o rimarrà con Taylor?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 luglio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.