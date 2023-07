Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Catalina si presenterà al ballo con l'abito di sua madre e lascerà Don Alonso senza parole. Cruz invece lascerà i suoi ospiti senza parole rivelano che...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 13 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che la festa di compleanno di Cruz sarà un successo nonostante i cattivi presupposti. Poco prima della serata infatti, Mauro tornerà alla tenuta con la spesa sbagliata e Simona dovrà correre ai ripari, grazie all’aiuto di Lope. Il ragazzo, per darle una mano, sarà costretto a rivelare a tutti di essere lui la cuoca fantasma. Catalina si presenterà al ballo con l’abito di sua madre e, vista la somiglianza con la sua adorata moglie, Don Alonso avrà un colpo al cuore. Leonor invece sarà entusiasta dell’evento e questo lascerà Mauro con l’amaro in bocca. Il cameriere si renderà conto di quanto lui e la marchesina vivano la vita in maniera diversa. A conclusione della magnifica serata passata con i suoi amici, Cruz spiazzerà tutti con un annuncio importantissimo, che cambierà per sempre la vita di ogni abitante de La Promessa… e non solo.

Anticipazioni La Promessa: Lope esce allo scoperto

Mancano poche ore alla festa per il compleanno della marchesa e tutto deve velocizzarsi. In cucina ci saranno però momenti di panico, a causa di un errore molto grave compiuto da Mauro. Il ragazzo ha preso la lista della spesa sbagliata e purtroppo è tornato alla tenuta con il cibo errato. Simona andrà nel panico ma ancora una volta, Lope cercherà di rincuorarla. Il ragazzo sarà però costretto a uscire allo scoperto e a mettersi a cucinare davanti agli altri domestici, svelando di essere lui la cuoca misteriosa.

La Promessa Anticipazioni: Catalina sconvolge Don Alonso

Catalina è stata costretta a partecipare alla festa in onore di Cruz, sebbene non abbia gradito che la sua matrigna abbia organizzato un ballo, durante il loro periodo di lutto. La marchesina ha ceduto davanti alle preghiere del padre ma ha deciso di presentarsi alla serata con una sorpresa. Indosserà uno degli abiti più belli della sua mamma e il risultato lascerà tutti senza fiato. La giovane sarà la copia spiccicata di sua madre, cosa che farà sussultare il cuore di Don Alonso. Leonor invece non riuscirà a trattenere il suo entusiasmo e questo preoccuperà moltissimo Mauro, che si renderà conto di come il suo mondo e il suo modo di vedere siano diversi da quelli della Lujan. Il cameriere comincerà a domandarsi se la loro relazione porterà mai da qualche parte.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz sconvolge i suoi ospiti con una dichiarazione shock!

La festa di compleanno di Cruz sarà un vero successo e la marchesa sarà davvero soddisfatta del risultato. Contenta e sicura che sia arrivato il momento giusto, la donna chiederà un momento di attenzione ai suoi ospiti e farà un annuncio straordinario, che cambierà per sempre la vita dei presenti. Anche Jana verrà coinvolta in questa novità. Si tratterà ovviamente della notizia dell’imminente fidanzamento di Manuel con Jimena e la nostra protagonista, che già brucia di gelosia, dovrà mantenere la calma per non scoppiare davanti a questa scoperta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.