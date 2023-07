Terra Amara Anticipazioni 13 luglio 2023: Demir compra una casa per Sevda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 13 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Demir, incurante dei sentimenti di Hunkar, fa un importante regalo a Sevda...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 luglio, alle 14.10, in seguito alla morte di Hatip, Rasit, il suo maldestro servitore, è rimasto senza lavoro; Hunkar, allora, decide di assumerlo alla villa. Demir, invece, decide di acquistare quella che un tempo fu la casa dello spietato imprenditore defunto e di Naciye per Sevda...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur ha ucciso Hatip!

Nel momento in cui Gaffur ha scoperto che Hatip aveva ucciso Cengaver, ha pensato bene di ricattarlo: il proprio silenzio in cambio del suo denaro. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Il marito di Saniye era andato a ritirare la borsa contenente i soldi, quando l'imprenditore lo ha assalito. I due hanno cominciato a lottare e, alla fine, è partito un colpo di pistola: senza volerlo, Gaffur ha fatto fuori Hatip. Sconvolto da ciò che ha fatto, il maldestro tuttofare degli Yaman se l'è data a gambe levate, augurandosi che nessuno avesse assistito all'omicidio, ed abbandonando il cadavere nei boschi...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar assume Rasit!

Adesso che il Presidente della Camera di Commercio è venuto a mancare, stanno per verificarsi degli inevitabili cambiamenti. Anzitutto, il povero Rasit, braccio destro di Hatip, è rimasto senza lavoro. Hunkar, impietosita, ha così deciso di assumerlo alla villa. Fadik, che giorno dopo giorno è sempre più innamorata di lui, non può che esserne felice: d'ora in avanti, si vedranno molto più spesso.

Demir compra una casa a Sevda, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 luglio 2023

Naciye, adesso che è rimasta vedova, non trova il senso di rimanere nella casa in cui abitavano lei ed Hatip, quando quest'ultimo era ancora in vita. Pertanto, la donna ha messo l'abitazione in vendita. Demir ne è entrato a conoscenza, e gli è subito balenata in mente un'idea. Il ragazzo vuole acquistare l'immobile, ma non per se stesso: il suo sarà un regalo per Sevda. In questo modo, l'amante del defunto padre, potrà vivere a Cukurova. Come prenderà la madre la notizia del plateale gesto dello Yaman nei confronti di Sevda? Si prevedono fuoco e fiamme...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.