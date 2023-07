My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 13 luglio 2023: Mehdi stregato da Zeynep. Il loro primo incontro è sconvolgente

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 13 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi e Zeynep si incontreranno per la prima volta e il ragazzo rimarrà incantato dalla bellezza e dall'intelligenza della sua "promessa sposa".

Le Anticipazioni della puntata di My Home my Destiny in onda il 13 luglio 2023, alle ore 15.40 su Canale5, ci rivelano che Mehdi si convincerà a incontrare Zeynep. Dopo il suo malore, Zeliha è riuscita a ottenere da suo figlio un sì, almeno a conoscere la sua probabile promessa sposa. Sakine invece farà fatica a ottenere la stessa risposta dalla figlia. Alla fine però i due ragazzi si incontreranno in un giardino, per prendere un tè. Mehdi rimarrà impressionato non solo dalla bellezza di Zeynep ma anche dalla sua intelligenza e lascerà alla giovane la decisione finale sul loro matrimonio.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi accetta di incontrare Zeynep

Dopo lo scontro tra Celal e Mehdi e soprattutto dopo la grande paura provata sia per suo figlio che per sua figlia, Zeliha si è sentita male. La donna è stata portata in ospedale e questo fatto ha convinto Mehdi ad ascoltare la sua mamma. Il giovane accetterà di conoscere questa famosa Zeynep di cui parlano tanto sia sua madre che le sue sorelle e anche di considerare di sposarsi con lei. I due ragazzi si incontreranno in un giardino, per bere del tè.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep non vuole sposare un uomo che non conosce

Sakine farà più fatica a convincere Zeynep a incontrare Mehdi. La ragazza sarà molto chiara con sua madre. Così come non ha intenzione di sposare Faruk, non vorrà convolare a nozze con nessun altro, soprattutto non con un uomo che non conosce. La giovane ribadirà di essere tornata nel quartiere per dimostrare di non essere un’ingrata e di non voler lasciare la sua mamma naturale. Confermerà però che il suo più grande desiderio, adesso, è quello di laurearsi e di diventare presto un avvocato di successo. Matrimonio e famiglia dovranno aspettare. Sakine tenterà di far leva sui sentimenti della sua bambina e sui suoi sensi di colpa, per convincerla che convolare a nozze con Mehdi è la cosa più giusta e più bella che lei possa fare per la sua famiglia, che si salverà così dalla rovina. Intanto Ekrem sarà sempre più preoccupato per Nermin. Sua moglie si è infatti ammalata dopo la “fuga” della loro figlia adottiva.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi rimane incantato da Zeynep

Zeynep alla fine capitolerà e accetterà di incontrare Mehdi. I due si daranno appuntamento in un giardino, all’ora del tè. La ragazza sarà subito chiara con il suo nuovo conoscente: non vuole sposarsi per forza e ha altri desideri in mente. Mehdi si dirà d’accordo con lei e le lascerà la completa decisione in merito. Non potrà però fare a meno di pensare che la giovane sia bellissima e affascinante; non se lo aspettava di certo.

