Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 12 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 luglio 2023 - Brooke e Hope saranno sconvolte dai racconti di Deacon. Le Logan non crederanno alle loro orecchie e faranno molta fatica a credere che tra Taylor e Sheila sia nata un’amicizia. Deacon confermerà loro che la Carter ha ricevuto un esplicito invito a casa di Steffy per stare con la sua famiglia ed è certo che dopo quanto successo sul tetto dell’ospedale, la rossa si sia guadagnata un posto d’onore nella vita di suo nipote. Hope e Brooke, poco convinte da quanto sta accadendo, cercheranno di vederci chiaro. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 12 luglio 2023 - Ali Ramet apre le porte di casa sua a quello che - presumibilmente - è il suo unico parente ancora in vita, Fikret, che gliene è grato. Zio e nipote vogliono godersi il più possibile l'uno la compagnia dell'altro, e stanno cominciando a farlo con il sorriso stampato sul volto. C'è qualcun altro però che, di contro, non è per niente convinto. Behice conosce Fikret, e non ne rimane piacevolmente colpita: la zia di Mujgan sospetta che il ragazzo non sia una persona onesta. Convinta che Fikret nasconda qualcosa, e determinata a scoprirlo prima che Fekeli possa restare scottato, si mette ad investigare su di lui. In attesa di trovare qualche prova a sostegno della sua tesi, Behice si sente comunque di dover mettere in guarda il suo amato, dicendogli che farebbe bene a non fidarsi troppo... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 12 luglio 2023 - Jana avrà la conferma che Curro è davvero suo fratello. La ragazza ha scoperto la voglia che il giovane ha sulla spalla e non ha più dubbi che lui sia Marcos ma dovrà essere ancora un po’ paziente. Dovrà infatti capire come avvicinarsi a lui e farsi ascoltare, consapevole che non sia per nulla facile, visto che il baronetto è un ragazzo viziato e frustrato. Intanto Cruz continuerà a riporre molta fiducia nella cena per il suo compleanno ma Mauro tarderà a tornare a casa. Simona comincerà a essere preoccupata. Jimena invece si stupirà di come Manuel impari velocemente a ballare il valzer e il marchese le prometterà che si dedicherà a lei, per tutto il tempo che vorrà. Candela si sfogherà contro Pia. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 12 luglio 2023 - Sakine arriva a casa di Nermin per rivedere sua figlia e scopre con orrore che la ragazza è stata promessa sposa a un uomo ricco. La donna teme che la giovane – una volta sposata - lasci il paese e che, per questo, lei non la riveda più. Tra lei e Nermin si scatena un duro scontro. Più tardi Zeynep, venuta a scoprire tutto, torna nel quartiere per tranquillizzare la sua mamma naturale ma lei la rimprovera di averla cancellata dalla sua vita. La giovane si sente in colpa e decide di tornare nella sua casa natale, per farsi perdonare. Con questo però scatena l’ira di Ekrem. Dopo la lite tra Celal e Mehdi, Zeliha si sente male e finisce in ospedale. Sakine, felice di avere di nuovo la sua bambina accanto, comincia a organizzare le sue nozze tra Zeynep e Mehdi. A darle una mano ci penserà la sua vecchia amica Sultan. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 12 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 12 luglio​ 2023 - Tirso riceve dalla sua avvocatessa la documentazione riguardante le procedure legali del fratello e chiede a Elena di aiutarlo nella loro lettura. Dopo giorni di profondo stress e confusione, Julia decide che sarà Olga a tenere il discorso durante la presentazione della linea di accessori. Patricia non cade nella provocazione di Carmen, che aveva deliberatamente deciso di escluderla dall'articolo di giornale sulla candidatura di Francisco. Ventura reagisce con rabbia alla pubblicazione del reportage sulla famiglia Villanueva e decide di contrattaccare. Nel frattempo, Ines continua a indagare sulla morte di Alicia. Don Ventura scopre Angel a spiarlo mentre Ines cerca di ricostruire gli spostamenti di suo marito nella notte dell'omicidio. Anche per Cloe e Dani è una giornata complicata, poiché stanno attraversando una nuova crisi dopo che Cloe ha scoperto il profilo "falso" di Dani. La delusione di Cloe è così grande che Dani teme che questa volta la loro amicizia sia davvero giunta al termine. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

