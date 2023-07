Terra Amara Anticipazioni 12 luglio 2023: Che cosa nasconde Fikret?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 12 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Behice mette in guardia Fekeli su Fikret...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 luglio, alle 14.10, Fekeli è contento che Fikret, il presunto nipote, nonché l'unico parente in vita che gli è rimasto, sia arrivato dalla Germania per stare insieme a lui. Infatti, l'uomo gli ha persino proposto di trasferirsi a casa sua, facendo storcere il naso a qualcuno. Behice guarda Fikret con sospetto. La zia di Mujgan pensa che il giovanotto sia un impostore, tanto che tanto che invita Fekeli a stare in guardia...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli riabbraccia suo nipote Fikret!

Nel momento in cui Fekeli si è imbattuto in Fikret è rimasto di stucco: era da tempo che l'uomo non vedeva suo nipote, il figlio della sorella Musa. Fikret, infatti, era soltanto un bambino di quattro anni quando aveva lasciato Cukurova, ed ora è un uomo. Ali Ramet lo saluta commosso, sinceramente felice di poterlo finalmente riabbracciare. Anche Fikret, in fin dei conti, sembra davvero contento di essersi ricongiunto con lo zio...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli ospita Fikret a casa sua...

Fekeli è talmente tanto entusiasta dell'arrivo del - presunto - consanguineo dalla Germania che decide di fargli una proposta a bruciapelo: vorrebbe che fosse suo ospite per tutto il tempo che trascorrerà in paese. Fikret è piacevolmente colpito dall'invito del padrino di Yilmaz, e alla fine accetta. I due hanno così tanto di cui parlare, e sono smaniosi di cominciare il prima possibile.

Behice non si fida di Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 12 luglio 2023

Ali Ramet apre le porte di casa sua a quello che - presumibilmente - è il suo unico parente ancora in vita, Fikret, che gliene è grato. Zio e nipote vogliono godersi il più possibile l'uno la compagnia dell'altro, e stanno cominciando a farlo con il sorriso stampato sul volto. C'è qualcun altro però che, di contro, non è per niente convinto. Behice conosce Fikret, e non ne rimane piacevolmente colpita: la zia di Mujgan sospetta che il ragazzo non sia una persona onesta. Convinta che Fikret nasconda qualcosa, e determinata a scoprirlo prima che Fekeli possa restare scottato, si mette ad investigare su di lui. In attesa di trovare qualche prova a sostegno della sua tesi, Behice si sente comunque di dover mettere in guarda il suo amato, dicendogli che farebbe bene a non fidarsi troppo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.